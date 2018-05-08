CHP'den Antalyaspor'a: 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' diye haykırmaya devam edeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Spor Toto Süper Lig'deki Gençlerbirliği-Antalyaspor maçında tribünlerde söylenen İzmir Marşı'nın Antalyaspor yönetimini rahatsız ettiğini belirterek, "Siz isteseniz de istemeseniz de biz o tribünlerde göğsümüzü gere gere 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' diye haykırmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Budak, yazılı açıklamasında, Antalyaspor yönetiminin 6 Mayıs Pazar günü oynanan maçta tribünlerde İzmir Marşı'nın okunması ile ilgili "Söylenmesi hoş değil." şeklinde açıklama yaptığını hatırlattı.

"İzmir Marşı neden sizi bu kadar rahatsız etmektedir?" sorusunu yönelten Budak, şunları kaydetti: "Bilinmelidir ki Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin kurucusu, ortak değeri, minnet ve şükranla andığımız önderidir. Hiçbir güç, hiçbir baskı ortamı ona olan sevgimizi eksiltmeyeceği gibi aksine daha da güçlenmesine neden olacaktır. Siz isteseniz de istemeseniz de biz o tribünlerde göğsümüzü gere gere ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa’ diye haykırmaya devam edeceğiz."