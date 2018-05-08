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    Türkiye'de 2000 Yahudi, Portekiz vatandaşlığı için başvurdu

    © AP Photo / Emrah Gurel
    Türkiye
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    Türkiye'deki Sefarad Yahudilerinin 2000'den fazlası, Portekiz vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulundu.

    AB-Türkiye
    © AA /
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    Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal da Silva, son 2 yılda Portekiz vatandaşı olmak için dünyanın farklı yerlerinden başvuru yapan Sefarad Yahudilerinin sayısının 12 binden fazla olduğunu duyurdu.

    EN FAZLA BAŞVURU TÜRKİYE'DEN

    Pazartesi günü açıklama yapan Da Silva, Portekiz vatandaşlığı için en fazla başvurunun Türkiye'de yaşayan Yahudilerden geldiğini belirtti.

    Büyükelçi'ye göre Türkiye'de yaşayan 2000'den fazla Sefarad Yahudisi son 2 yıl içinde Avrupa Birliği (AB) üyesi Portekiz'in vatandaşlığına geçmek için başvuru yaptı.

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    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
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    Da Silva, Türkiye'de yaklaşık 17 bin Sefarad Yahudisinin yaşadığını tahmin ettiklerini söyledi.

    OSMANLI KAPILARINI AÇMIŞTI

    Sefarad Yahudileri, yaklaşık 500 yıl kadar önce gördükleri baskı nedeniyle günümüzde İspanya ile Portekiz'in yer aldığı İber Yarımadası'ndan ayrılıp İtalya, Balkanlar, Türkiye ile Kuzey Afrika ülkelerine göç etmişti.

    O dönemde göç edenlere kapılarını açan Osmanlı İmparatorluğu, Sefarad Yahudilerinin yerleşmelerine izin vermişti.

    Etiketler:
    Sefarad Yahudi, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal da Silva, Türkiye, Portekiz
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