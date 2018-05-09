'İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa' da dahil 20 yeni üniversite kurulmasını öngören yasa kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, 4'ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören; aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes'in de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümlerini, yeni üniversitelere bağlayan tasarının 1-8. maddelerini kapsayan ilk bölümü kabul edildi.

YENİ KURULACAK ÜNİVERSİTELER

Kabul edilen maddelere göre, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adlarıyla 16 devlet üniversitesi kuruluyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmelerde, "İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi" adı altında yeni bir üniversite kurulmasını öngören düzenleme üzerinde AK Parti değişiklik önergesi verdi.

Kabul edilen önergeyle, metindeki "İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi" adı "İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa" olarak değiştirildi. Düzenlemeye göre ayrıca İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya bağlı olarak, yeni iktisat ve işletme fakültesi de kurulacak.

YENİ ÜNİVERSİTE OLACAK BÖLÜMLER

İstanbul Üniversitesi bölünerek, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa kuruluyor. Bu üniversite; İstanbul Üniversitesine bağlı Cerrahpaşa Tıp, Florence Nightingale Hemşirelik, Hasan Ali Yücel Eğitim, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Veteriner, Mühendislik fakültelerinden oluşacak. Ayrıca üniversitede, yeni oluşturulacak diş hekimliği, eczacılık, iktisat ve işletme fakülteleri de olacak.

İstanbul Üniversitesine bağlı Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler, Ormancılık, Veteriner Fakültesi meslek yüksekokulları, Adli Tıp, Kardiyoloji, Nörolojik Bilimler, Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz enstitüleri de yeni kurulacak üniversiteye geçecek.

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Cerrahpaşa Tıp, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Veteriner fakülteleri anabilim dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrenciler, Mimarlık Fakültesi anabilim dallarında, Eğitim Bilimleri Enstitüsünde öğrenim gören lisansüstü öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne, bu eğitim öğretim dönemi sonrasından geçerli olmak üzere aktarılacak.