AK Parti'den Erdoğan'a seçim videosu

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, AK Parti'nin hazırladığı videoda Erdoğan’ın siyasi hayatı, görüntülerle anlatıldı.

Seçimler için hazırlanan videoda Erdoğan, “O büyük Türkiye’yi adım adım inşa etti. Gerçek bir destan yazdı. O destan 16 yıldır tüm dünyada hayranlıkla izleniyor. O yüreği ve değerleriyle muhafazakar, iradesi ve icraatlarıyla devrimci, o milletine hizmetkar, sessiz devrimlerin kaptanı, değişimin ve dönüşümün lideri, demokrat reformcu. O Türkiye sevdalısı, hizmetin ustası, ilklerin mimarı, ilkelerin savunucusu. O büyük Türkiye’nin büyük lideri, milletin adamı” ifadeleri yer aldı.