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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

    Özhaseki: Kaçak bina yapan en az 2 yıl hapis yatmalı

    © AA /
    Türkiye
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    Hükümet seçim öncesi açıkladığı 'imar barışı' yasasını çıkarmaya hazırlanırken Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, düzenleme sonrasını işaret ederek “Kaçak yapı yapan da yaptıran da en az iki sene içeri girmeli” dedi.

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    Türkiye'deki 26 milyona yakın binanın yüzde 60'ının devletle ihtilaflı olduğunu, cüzi bir bedel karşılığı 'imar barışı' getireceklerini açıklamıştı. Seçimden önce açıklanan ve sektörden tepki gören bu düzenleme için Özhaseki'den yeni bir açıklama geldi.

    Hürriyet'ten Deniz Gürel'e konuşan Özhaseki, özetle şunları söyledi:

    “İmar barışıyla vatandaşın devletle olan ihtilafına da son veriyoruz. Mahkemelik durumlar varsa, ceza durumları varsa, yıkım kararları varsa kaldırıyoruz. Şimdiye kadar yıkım kararı alıp da bunları yıkan bir belediye varsa lütfen bana söylesin. İmar barışıyla bu işi kayıt altına alarak tespitleyip şimdiye kadar hata yapanların da cezasını yazıp belli bir bedel alıyoruz. Şu anda zaten kaçak binalarla ilgili bir seneden beş seneye kadar hapis cezası var. Fakat hükmün ertelenmesi geriye bırakılması meselesinden hepsi erteleniyor. Cezanın alt sınırını 2 yıl bir güne çıkarmalıyız. Meclis’te bunu tüm milletvekillerine anlatacağım, ne derler bilmiyorum. Kaçak yapıyı yapanı da yaptıranı da içeri atacaksın. Müteahhit, belediye başkanı fark etmez… Kaçak yapanlar yaptıranlar göz yumanlar içeride en az iki sene yatmayı göze alacak.”

    Ankara-Mamak'ta sel.
    © AA /
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    Son günlerde başta Ankara olmak üzere yaşanan sel baskınlarını da değerlendiren Bakan Özhaseki, “Bizim ülkedeki en büyük sıkıntı şu. İmar planları ilk yapıldığı zaman gayet güzel. Bir mahallede kaç kişi oturacak, bunun okul ihtiyacı ne kadar, yol ihtiyacı, cami, otopark ihtiyacı ne kadar belli. Zaman içerisinde plan tadilatlarıyla canına okuyoruz, şişirdikçe şişiriyoruz. Yoğunluğu 0.25 olan Ankara’da bir bölge var ki herkes 2.5 emsal almak için sırada. 10 misline çıkarmak için kuyrukta. Böyle olunca sabah gidiyorsunuz o yollar tıkalı. Okul alanları tıkalı, otopark alanları cevap vermiyor. Siz sel yataklarına, afet gelen yerlere konutlar yaptırırsanız bu felakettir. Burada belediye suçludur. Biz ekip yolladık ama iş büyükşehir belediyelerinde” açıklamasını yaptı.

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    Etiketler:
    İmar barışı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mehmet Özhaseki, Türkiye
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