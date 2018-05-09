AK Partili Ünal: Klavye kahramanları, 24 Haziran'da görüşürüz

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da bu mesajların 'FETÖ ve PKK'nın etkin olduğu ülkelerden' atıldığı görüşünü dile getirdi. Ünal, Twitter'dan şunları yazdı:
Cumhurbaşkanımıza FETÖ’nün, PKK’nın ve küresel efendilerinin neden düşman olduğunu biliyoruz. Mesela Twitter’da TAMAM başlığını ele alalım twitlerin çoğu FETÖ’ nün ve PKK’nın etkin olduğu ülkelerden atılıyor. Çoğu bot hesaplar. Yunanistan’ı da anlayabiliriz. Ya içerdekiler.
1-Cumhurbaşkanımıza FETÖ’nün, PKK’nın ve küresel efendilerinin neden düşman olduğunu biliyoruz. Mesela Twitter’da TAMAM başlığını ele alalım twitlerin çoğu FETÖ’ nün ve PKK’nın etkin olduğu ülkelerden atılıyor.Çoğu bot hesaplar.Yunanistan’ı da anlayabiliriz. Ya içerdekiler. pic.twitter.com/N2uyQ6JTKj— Mahir Ünal (@mahirunal) 8 Mayıs 2018
Muhalefeti itham altında bırakmak gibi bir kastım asla söz konusu olamaz ama muhalefetin Cumhurbaşkanımıza düşmanca saldıran Türkiye karşıtı güçlerle dilini, söylemini ayrıştırması gerekmez mi?
2- Muhalefeti itham altında bırakmak gibi bir kastım asla söz konusu olamaz ama muhalefetin Cumhurbaşkanımıza düşmanca saldıran Türkiye karşıtı güçlerle dilini, söylemini ayrıştırması gerekmez mi?— Mahir Ünal (@mahirunal) 8 Mayıs 2018
Sandığın ne anlama geldiğini anlamayan klavye kahramanları, 24 Haziran gecesi görüşürüz.
3-Sandığın ne anlama geldiğini anlamayan klavye kahramanları, 24 Haziran gecesi görüşürüz.— Mahir Ünal (@mahirunal) 8 Mayıs 2018
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