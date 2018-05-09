Adalet Bakanı Gül: Davaları sonuçlandırma süreci, hakimin performansına yansıyacak

Erdoğan’ın hafta sonu açıkladığı manifestodaki “adalet” vurgusunun altını çizen Gül, bu vurgunun altyapısına ilişkin şu dikkati çeken ifadeleri kullandı:
Eylem planı hazırlanıyor
“Davaların sonuçlandırılmasını hızlandıracağız. Vatandaşın eline bir tarih vereceğiz. Bilecek ki 6 ay sonra davası sonuçlanacak. Hâkim de savcı da ona göre çalışacak. Vatandaş kamu kuruluşlarıyla davalı. Kamu kuruluşları arasındaki yazışmalar, ihtilaflar bir türlü bitmiyor. Getireceğimiz sistemde kamu kuruluşları kendi aralarında ihtilaflarını çözecekler, vatandaşı mağdur etmeyecekler. Bu davaların sonuçlandırma sürecine uyum da hakimin performansına yansıyacak.”
Gül, arabuluculuk kurumunun daha etkin çalışacağını söyledi.
Yargıya yönelik bir eylem planı hazırlandığının işaretini verdi.
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