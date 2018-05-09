Kayıt
08:32 09 Mayıs 2018
Ankara+ 18°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    AK Parti seçmeni, seçim

    AK Parti'nin vekil aday adaylarına sorduğu sorular belli oldu

    © REUTERS / Osman Orsal
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (277)
    0 0 0

    Türkiye, 24 Haziran'da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimine gidiyor. Vekillik aday adaylıkları dün sona erdi. Rekor başvurunun yapıldığı AK Parti'de ise aday adaylarına sorulan sorular belli oldu.

    Caner Toygar
    © Fotoğraf: Instagram
    Caner Toygar, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
    Yeni Şafak'tan Fazlı Şahan'ın aktardığına göre, AK Parti’de 21 Mayıs’ta Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilecek milletvekili aday listesini belirlemek için temayül sonrası sayısı 7 bini aşan milletvekili aday adayına yönelik başlatılan mülakatlar parti genel merkezinde sürüyor. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı ve Genel Sekreterlik tarafından organize edilen mülakat çalışmalarında, randevuyla parti genel merkezine çağrılan aday adaylarıyla 5 dakikalık görüşme yapılıyor. Beşer kişiden oluşan toplam 14 komisyon çalışması gece yarısına kadar sürerken, mülakatların kapsamı da geniş tutuluyor.

    BÖLGENDE TANIRLAR MI?

    Mülakatlarda adaylara özellikle aday oldukları bölgenin sosyo-ekonomik ve demografik yapısının yanı sıra projeleri, sivil toplum örgütlerine üyeliği soruluyor. Adaylara “Bölgende seni tanırlar mı?”, “İddialı mısın?” gibi soruların da yöneltildiği öğrenildi.

    İÇ VE DIŞ GELİŞMELER

    Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Tatlıses
    © AA /
    İbrahim Tatlıses: AK Parti'ye gönlümü verdim, gerekirse kellemi de veririm
    Mülakatlarda iç ve dış siyaset gibi güncel gelişmelerden de sorular geldi. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Adayların başta Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı olmak üzere terör, sınır ötesi operasyonlar hakkında görüşleri alındığı belirtildi.

    NEDEN KRAVAT TAKMADINIZ?

    Mülakatlarda adayların giyimine de dikkat edildi. Kravatsız ya da takım elbisesiz gelen adaylara komisyon üyelerinin bu yönde sorular sorduğu öğrenildi. Kravatsız, spor ya da takım elbisesiz gelen adaylara komisyon üyelerinin kıyafetleri ile ilgili sorular sorduğu öğrenildi. Adaylar arasında bu konuda “Ben hep böyleyim. Kravat takmam. Beni bilen böyle bilir” gibi diyalogların yaşandığı kaydedildi.

    Berat Albayrak
    © AFP 2018 / OZAN KOSE
    Kulis: Ekonomi yönetimi Berat Albayrak'ın elinde toplanınca Mehmet Şimşek siyasete veda edebilir
    14 KOMİSYON YÜRÜTÜYOR

    Aday adaylarıyla mülakatları genel başkan yardımcılarının başkanlık yaptığı 14 komisyon sürdürüyor.

    Mülakatlar, genel başkan yardımcılarının başkanlığında, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları yöneticilerinden oluşan 14 komisyon tarafından gerçekleştiriliyor. 

    AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz, Hayati Yazıcı, Vedat Demiröz, Mustafa Ataş, Öznur Çalık, Ahmet Sorgun, Harun Karacan, Çiğdem Karaaslan, Ravza Kavakcı, Erol Kaya, Mahir Ünal, Mehdi Eker, Fatih Şahin ve Hamza Dağ komisyonlara başkanlık ediyor. Mülakat sürecinin ardından ön elemeyi geçenler, güvenlik soruşturmasının ardından genel başkan yardımcıları tarafından hazırlanacak raporla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Öte yandan 1388 aday adayının başvurduğu İstanbul'da dün mülakatlara geçildi.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (277)

    İlgili konular:

    AK Parti'den Erdoğan'a seçim videosu
    Davutoğlu'nun eski danışmanı Bayar: Elveda AK Parti, elveda sayın Erdoğan
    Erdoğan: 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama AK Parti'ye vermeyeceğim' diyenler münafık çetesidir
    Etiketler:
    Milletvekilliği aday adaylığı, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, AK Parti, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    2018 Belarus Güzeli Yarışması'ndan kareler
    Belarus’un en güzeli seçildi
    Karikatür
    ABD, Suriye'de eğit-donat programının bütçesini arttırmayı planlıyor
    İnfografik
    Pantsir S-1 uçaksavar füze sistemi hakkında bilinmesi gerekenler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam