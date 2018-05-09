Tamam-devam tartışması Meclis'e sıçradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözleri üzerine sosyal medyada yapılan yüz binlerce “T A M A M” paylaşımı Meclis’te de gündem oldu.

Gazete DuvaR'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre TBMM Genel Kurulu’nda söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Tamam” sözünün Twitter’ın dünya gündeminde ilk sıraya yerleştiğine dikkat çekerek, “Milletimiz ‘Tamam’ derse çekiliriz’ dediniz, biz milletin vekilleri olarak ‘Tamam’ diyoruz; tamam, artık çekilin” dedi.

AK Parti milletvekilleri bu sözlere, “Ona millet karar verir”, “Millet size kaç kere ‘Tamam’ dedi, siz hâlâ oradasınız”, “Siz ‘Tamam’ demeyeceksiniz, millet diyecek o ‘Tamam’ı”, “Türk milleti ‘Evet’ diyor”, “24 Haziran’da göreceğiz, ‘Tamam’ı göreceğiz” karşılığını verdi.

Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, “Önemli olan, burada, bu milletin, bu ülkede yaşayanların iradeleri, reyleri, onların ne dediği. Sayın Beştaş istikrarlı bir çizgiyle hep ‘Tamam’ dedi, millet de her zaman Sayın Erdoğan’a ‘Devam’ dedi” şeklinde konuştu.

Bu sırada Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, “Tamamlayın lütfen” uyarısında bulununca CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Bak ‘Tamam’ dediniz” diye seslendi. Muhalefet milletvekilleri Meclis Başkanvekili'ni alkışlarken AK Parti Milletvekili İsmail Tamer ‘Tamamlayın’ dedi ‘Tamam’ demedi” diye seslendi.

Meclis Başkanvekili Aydın da “Tamamlayın derken devam ettirdim, onu da görmediniz değil mi? Devam ettiriyoruz” açıklaması yaptı. Aydın’ın sözlerini de AK Parti milletvekilleri alkışladı.

'ERDOĞAN'IN DİKTATÖR OLMADIĞININ KANITI'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “Siyaset bir iddia işi. Bugün Sayın Erdoğan ‘Tamam’ derlerse giderim” dedi sözlerini tekrar hatırlatınca, AK Parti Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, “Bu da diktatör olmadığının en büyük kanıtıdır işte, biliyorsunuz değil mi?” derken, Şahin Tin, “Tek adam olmadığını gösteriyor” yanıtı verdi.

Bu sözlere CHP’li Özel, “24 Haziran’dan sonra orada milletin temsilcisi CHP ve millet ittifakının ve size karşı duran bütün partilerin temsilcileri oturacak tamam mı arkadaşlar?” derken CHP sıralarından alkışlarla “Tamam” sesleri yükseldi.

Tartışma devam edince Meclis Başkanvekili Aydın, “Tamam, tamam” diye seslendi. Bunun üzerine CHP’li Özgür Özel Aydın’ın sözlerini, “Tamam, tamam Başkan” diye tekrarladı. Bu durum da CHP milletvekillerince alkışlanırken Aydın, “Asıl sosyal medya üzerinden burada karar kesmek bu milletin iradesine ipotek koymaktır, millete haksızlıktır. Millet kararını verecek” diyerek tartışmayı bitirdiklerini söyledi. Aydın’ın sözleri de AK Parti milletvekillerince “Bravo Başkan!” sözleriyle alkışlandı.