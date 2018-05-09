Türk hükümetinden Trump'ın İran kararına ilk yorum

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararıyla ilgili CNN Türk'te değerlendirmelerde bulundu.

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump: İran nükleer anlaşmasından çekiliyoruz, yaptırımlar yeniden geliyor

Zeybekci, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmasından neden çekildiğine ilişkin şunları söyledi:

''Ortadoğu coğrafyasında o kadar uzun mesafeden o dengelerin faklı şekilde oluşmasını sağlamak, İsrail yapısını, orada koruma güdüsü diyebiliriz. Veya körfezdeki başka ilişkiler de devasa savaş ekonomisi de var. Silah siparişleri verdiği ortamda onlarında belirli talepleri olmuş olabilir. Ben ekonomi bakanı olarak şuna çok dikkat ederim. Türkiye'nin ekonomik menfaatleri benim için ilk sırada gelir. Diğer alanlar başka arkadaşlarımızı ilgilendirir.''

Zeybekci, ''İranlı turistlerin üzerinde bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Detayları görmek lazım. Ben Amerika'nın yalnız kalma ihtimalini çok yüksek olduğunu görüyorum. İran bizim dost ülkemiz kardeş ülkemiz. Aynı coğrafyadayız. Sonuçta güçlü bir İran, Türkiye'nin de güçlenmesi için kaldıraç etkisi yapar'' değerlendirmesinde bulundu.