Nusret'ten köyüne 4.5 milyon liralık külliye

Yeni Şafak'ın haberine göre Nusret Gökçe, doğum yeri olan Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı köyünde külliye yaptırdı.
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Temmuz ayında temeli atılan külliye, 4000 metrekare üzerine kuruldu. İçinde cami, Kur'an kursu, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhane bulunan külliyenin yapımı haziran ayında bitecek. Külliye hazır hale geldikten sonra müftülüğe devredilecek. Açılış Ramazan Bayramı'nın birince veya ikinci gününde yapılacak.
Nusret Gökçe, külliyenin ardından 3000 kişinin yaşadığı köyüne lise yaptıracak. Hemşehrilerine söz veren ünlü isim çevre halkına iş imkânı sağlayacağını ifade ettiği projelere de imza atacak.
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