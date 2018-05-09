İnce, 3 'sürpriz' isimle miting yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bugün Edirne'de yapacağı mitinge CHP'de adı adaylık için geçen diğer isimlerle birlikte katılacak.
Sözcü’de yer alan habere göre, Muharrem İnce mitinge CHP cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen ve Abdullatif Şener ile birlikte katılacak.
İnce, HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı da cezevinde ziyaret edecek.
Bugün Edirne Mitingi’nde bilin bakalım, kimler var?— Abdüllatif Şener (@senerabdullatif) 9 Mayıs 2018
— Muharrem İnce
— Abdüllatif Şener
— İlhan Kesici
— Yılmaz Büyükerşen
Haydi Türkiye! Bir olalım, iri olalım, diri olalım!
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)