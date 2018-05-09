İnce, 3 'sürpriz' isimle miting yapacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin bugün yapacağı Edirne mitingine İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen ve Abdullatif Şener ile birlikte katılacağı öğrenildi. İnce, bugün Selahattin Demirtaş'ı da cezaevinde ziyaret edecek.