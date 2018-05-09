Erdoğan'dan ABD'ye nükleer tepkisi: Yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalamıyorsunuz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasına tepki gösterdi ve "Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" dedi.

© AFP 2018 / Jim Watson Obama'dan Trump'ın İran kararına ilk tepki : Ciddi bir hata

Erdoğan'ın, CNN International'da Becky Anderson'a verdiği mülakatın ilk bölümü yayımlandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararını değerlendiren Erdoğan, anlaşmayla bu konuda yıllardır süren olumsuzluğun olumlu bir duruma dönüştüğünü ve umutları artırdığını hatırlattı.

Erdoğan, "Şimdi bunun bir anda ters istikamette gelişmesi sadece bölgeyi değil, tüm dünya ekonomisini ve dolayısıyla Türkiye'yi de etkileyecek" diye konuştu.

Bu durumdan ABD menfaat elde edecek olsa da birçok ülkenin rahatsız olacağına ve büyük darbeler yiyeceğine dikkati çeken Erdoğan, "Niçin yeni krizlere yol açalım?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu durumun yaratacağı risklerin sorulması üzerine, "Kaybeden Amerika olacaktır çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

İmzalar atılmışsa sadık kalmak gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Uluslararası anlaşmalar, böyle istediğiniz zaman bozun, istediğiniz zaman yapın. Böyle bir şey olmaz" dedi.

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Mülakatın tamamı bugün saat 18.00'de yayımlanacak.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump dün akşam İran'la yapmış oldukları nükleer anlaşmasından çekilme kararı aldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan ayrılacağı ve 2015'te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağına ilişkin kararına birçok ülke ve uluslararası kuruluş tepki göstermişti.

Karara ilk destek İsrail'den gelirken, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de bu konuda ABD'nin yanında yer aldıklarını duyurmuştu.