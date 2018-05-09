Akın Öztürk'e istenen ceza belli oldu

'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de yargılandığı 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Çatı davada, Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı sanıklar için 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'nın işgal edilmesiyle ilgili davada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında yakalaması bulunan Fethullah Gülen ile diğer sanıkların dosyasının ayrılmasını talep etti.

Mütalaada, Hakan Toprak ve Yusuf Yalçın’ın aralarında olduğu 12 tutuksuz sanık hakkında beraat talebinde bulunuldu.

Darbenin bir numaralı askeri kanat sorumlusu olduğu iddia edilen eski Hava Kuvvetleri Komutanı, eski Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi Akın Öztürk hakkında darbe, cumhurbaşkanına suikast ve adam öldürme suçlarından müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi.

Çatı davada, ağırlaştırılmış müebbet istenen sanıklar arasında Mehmet Dişli, İlhan Talu, Ahmet Bican Kırker, Ali Yazıcı, Hakan Evrim de bulunuyor.

Ayrıca 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin 15 Temmuz'da yurt genelinde hayatını kaybeden güvenlik güçleriyle vatandaşların ölümünden sorumlu tutulması istendi. Davada, girişim sırasında yaralananlardan da sorumlu tutulan 'Yurtta Sulh Konseyi' üyeleri için 55.880'er yıl hapis cezası istendi.