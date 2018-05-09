Twitter 'DEVAM'ı neden sildi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü AK Parti grup toplantısında hükümetin 16 yıllık icraatlarını anlattıktan sonra "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" çıkışının ardından Twitter'da ‘T A M A M' etiketi ile başlatılan kampanya dünya gündeminin en üst sırasına çıktı.

Twitter'da 'T A M A M' etiketli paylaşım ve beğeniler 1 buçuk milyonu aşarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan destekçileri muhaliflere 'Erdoğan ile DEVAM' (#DEVAM) etiketiyle karşılık verdi. Ancak Twitter sayısı 300 bini aşan 'DEVAM' etiketli paylaşımları bir süre sonra sildi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, ‘DEVAM' etiketli tweetlerin silinmesine ilişkin Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

T A M A M 1.400.000'i geçti. AKP'li troller karşı kampanya sözcüğü DEVAM için bot hesaplardan 300 bin twit attı. Twitter bunun üzerine, 300 bin sahte twiti yayından kaldırdı. Ve böylece AKP'nin kampanyası çöktü. Sahtekarlık da bir yere kadar… — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) May 8, 2018

​"T A M A M 1.400.000'i geçti. AKP'li troller karşı kampanya sözcüğü DEVAM için bot hesaplardan 300 bin twit attı. Twitter bunun üzerine, 300 bin sahte twiti yayından kaldırdı. Ve böylece AKP'nin kampanyası çöktü. Sahtekarlık da bir yere kadar…"

'T A M A M' — 'DEVAM' tartışması Meclis'in de gündemini meşgul ederken, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 'T A M A M' mesajlarına tepki göstererek, "Sandığın ne anlama geldiğini anlamayan klavye kahramanları, 24 Haziran gecesi görüşürüz" ifadelerini kullandı.