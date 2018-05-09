Kayıt
13:42 09 Mayıs 2018
Ankara+ 18°C
İstanbul+ 18°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Temel Karamollaoğlu

    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a: Ahidnamenin yanında bir de itirafname olabilirdi

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (280)
    0 10

    Saadet Partisi'nin genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek" sözlerine tepki gösterdi ve "Yanında bir de itirafname olabilirdi" dedi.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlara yenileri eklenecek
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin kurucu kadrolarının içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisinin siyasi örgütlenmesi Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da medya temsilcileri ile buluştuğu toplantıda konuştu. 

    Seçim sloganlarının 'Değiştir' olacağını belirten Karamollaoğlu burada yaptığı açıklamada, ilk mitingini memleketi Sivas'ta yapacağını aktardı.

    "Ekran önünde ülkenin problemlerini konuşabiliriz" diyen Saadet liderinin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    • Türkiye'de hukuka güven kalmadı, değişime ihtiyaç var. 
    • Bu 'Değiştir' zihniyeti değiştir manasındadır.
    • Halkın kanaatlerinin sandığa yansıması olmazsa olmazdır. 
    • En büyük sorumluluk partilerin sandık başındaki temsilcilerinin üzerinde. Sandığa tüm partilerin sahip çıkması gerekir. Sandık başında oy sayılırken muhalefetten iki gözlemci bulunmalı.
    • İlk mitingimizi ve seçim kampanyamızı memleketim Sivas'ta başlatacağım.
    • Abdullah Gül
      © AA / Sercan Küçükşahin
      Reuters'a konuşan Saadet Partili yetkili: Gül çatı adayı ya da bizim adayımız olmayacak
      Biz Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda ısrarcı olmadık.
    • AB kapısında süründürülüyoruz, hiçbir ülke bu kadar aşağılanmayı kaldırmaz.
    • NATO, düşman mefhumu olarak İslam'ı kabul etti. NATO, dünya barışını korumak için kurulduysa ona göre hareket etmeli. Dünyanın yeniden tanzim edilmeye ihtiyacı var. NATO, son zamanlarda hep Müslüman ülkelere saldırdı. İslam ülkelerinin sömürülmesine kesinlikle karşıyız.
    • Bu hükümetten daha çok Batı'ya hizmet eden bir hükümet gelmedi.
    • Türkiye, kendi güvenliği söz konusu olduğunda müdahale etme hakkına sahiptir.
    • 28 Şubat postmodern darbesi olmasaydı Ak Parti gibi bir iktidar olmazdı.
    • Kendi ülkesinde de öyle tarif ediliyor; Trump dengesiz. Hangi kararı neden alacağı belli olmuyor. Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi, ABD'ye güven olmayacağını gösterir.
    • (Fransa'da yayımlanan 'Bazı ayetler Kuran'dan çıkarılsın' bildirisi) Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır. Kimsenin bunu değiştirme hakkı yoktur.
    • (Erdoğan'ın 'Ahdim olsun ki' açıklaması) Ahidnamenin yanında bir de itirafname olabilirdi.
    • Bu hükümet döneminde şeker hariç özelleştirme, 60 milyar dolar civarında.
    • Geldiğimiz nokta hiçbir zaman denk bütçe yapamayan, cari açığı büyüyen hükümet.

    DEĞİŞTİR, TÜRKİYE GÜNDEMİNDE

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" açıklamasının ardından sosyal medyada paylaşılan T A M A M ve ona yanıt olarak paylaşılan DEVAM etiketleri bugün de Twitter Türkiye gündeminde yer almaya devam etti.

    Türkiye Gündemi’deki ilk dört paylaşımdan üçü bu tartışmayla ilgili olurken bir tanesi de Saadet Partisi'nin #Değiştir kampanyası oldu.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (280)

    İlgili konular:

    Karamollaoğlu, partisinin yaptırdığı anketleri açıkladı
    Karamollaoğlu'ndan Bahçeli'ye: Bugüne kadar FETÖ'yle kim yattı kalktı herkes biliyor
    Karamollaoğlu'ndan '4'lü ittifakta HDP neden yok' sorusuna yanıt
    Karamollaoğlu: Mesele sağcı-solcu, liberal-muhafazakar meselesi değil, mücadele hak yiyenlerle, hakkı yenenler arasındadır
    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kaçak yollardan getirilen köpekler ihaleyle satılacak
    Kaçak yollardan getirilen köpekler ihaleyle satılacak
    Karikatür
    Rusya, 73. Zafer Günü'nü kutladı
    İnfografik
    Pantsir S-1 uçaksavar füze sistemi hakkında bilinmesi gerekenler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam