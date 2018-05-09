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    Kalın: Seçim ekonomisi söz konusu değil

    Türkiye
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Mali disipline dayalı ekonomi politikaları aynen devam edecek. Seçim ekonomisi söz konusu değil" dedi.

    Basın toplantısı düzenleyen Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    • Biraz sonra külliyede ekonomi toplantısı yapılacak. 2017 yılında Türk ekonomisi çok güçlü bir performans sergiledi. İstihdam noktasında 1 yılda ulaşılan istihdam sayısı 1 milyon 357 bine ulaşmış durumdadır. Bu yıl itibariyle Turist sayısının 40 milyona ulaşması bekleniyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda ithalat, ihracat ve yatırım gibi konular ele alınacak.

    'EKONOMİ POLİTİKALARI AYNEN DEVAM EDECEK'

    • Cumhurbaşkanlığı Sarayı - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
      © AA /
      Ekonomi yönetimi Cumhurbaşkanlığı'na çağrıldı
      Dövizle ilgili küresel dalgalanmalarla ilgili olduğunu belirtmekte fayda var. Trump'ın kararının da etkisi var. Fakat bu noktada kısa ve net bir mesaj vermek gerekirse hükümetimiz ve cumhurbaşkanlığımızın ekonomi politikaları aynen devam edecek. Seçim ekonomisi söz konusu değildir. Kanal İstanbul, 3. Havalimanı gibi projeler devam edecek. Bugün yapılacak toplantıda bu konular ele alınacak. 2018 ekonomisi açısından bir kayıp yok. Seçimlerin erkene alınmasının böyle bir faydası oldu.

    '24 HAZİRAN'DA KARARI GÖRECEĞİZ'

    • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal
      © AA / Fatih Aktaş
      AK Partili Ünal: Klavye kahramanları, 24 Haziran'da görüşürüz
      (Sosyal medyadaki 'Tamam' mesajları) Sosyal medya etkin bir iletişim aracı. Fakat sosyal medyayı kullanarak manipülasyonlara girişecek netice vermeyecek beyhude çabalar var. Çok tecrübe ettik, nihai kararını verecek olan milletimizdir. Sandığa gidildiğinde verilecek karar belli olacaktır. Bu bot hesaplar üzerinden yapılan saldırılar sonuç vermeyecektir. Gerçekler her şeyi ortaya çıkaracak. 24 Haziran'da milletimizin kararını göreceğiz. Şu kadar tweet atılmış gibi şeylerin çok bağlayıcılığı yok.
    • 25.000 öğretmenin atanması ile ilgili çalışmalar sürüyor. Eylül ayı itibarı ile 25.000 öğretmenimiz göreve başlayacak.

    'TRUMP'IN KARARI TÜRKİYE'DEKİ PİYASALARI ETKİLİYOR'

    • ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA / Kayhan Özer
      Erdoğan'dan ABD'ye nükleer tepkisi: Yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalamıyorsunuz
      (Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi) Cumhurbaşkanımız bir kanala verdiği mülakatta da konuyu açtı. Bu kavgaların kazananı olmaz. Siz küresel dünyada bir adım atınca bunun sonuçlarının ne olacağını düşünmek zorundasınız. Eninde sonunda bu etki sizi de bir yerde vurur. ABD, bu karardan vazgeçer, geçmez bu onların kararı. Bu karar, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'deki piyasaları da etkiliyor. Bölgede yeterince gerilim var. Bütün bunları düşününce yenileri eklemenin devlet aklıyla düşününce bir mantığı yok.

    'TSK'NIN 2 HELİKOPTERİNİ ÇALDILAR'

    • Yunanistan iadesi talep edilen darbeci askerler / Yunanistan Yüksek Mahkemesi
      Alkis Konstantinidis
      Yunanistan darbeci askerlerden birinin iltica talebini kabul etti
      (Yunanistan'daki FETÖ davaları) Şimdi bu 8 teröristten 2'sinin ilticasının kabul edilmesi vahim durum. İadesini defalarca konuştuk. Teröristlerin elleri kollarını sallayarak gezmeleri de gözüüzün önüğnde duruyor. Bizim buna kayıtsız kalmamız söz konusu değil. Bunlar TSK'nın 2 helikopterini çalarak gitti, bunu herkes biliyor. Bırakın iadelerini, serbest bırakılmaları hukuk açısından da skandaldır. Biz ikili ilişkiler ve hukuk içinde tüm çağrıları yaptık. Tam tersi olsaydı, biz bunları burada korusaydık. İlticasını kabul etseydik, tepkileri ne olurdu? Türkiye fazla tepki veriyor diyorlar. Söze gelince bir darbeyi desteklemiyoruz diyorlar, somut adıma gelince iltica talebinin kabul edildiği görülüyor. Diğer Avrupa'ya kaçan teröristlerle ilgili çağrımızı da yineliyoruz. Her türlü işlemi hayata geçireceğimizi söylüyoruz.

    'MHP İLE ORTAK MİTİNG YAPILABİLİR'

    • MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı
      © AA /
      MHP, BBP'yi ittifakta istemiyor: 'Uygun bulmuyoruz'
      (MHP ile ortak miting) Böyle bir ihtimal var. Net bir takvim oluşturulmadı. MHP ile ortak bir miting de yapılabilir. Cumhur İttifakı için bir möiting yapılabilir. BBP de buna katılabilir. Cumhur İttifakı'nın sokaklarda kabul edildiğini görüyorsunuz.
    • Nihat Zeybekci
      Emin Sansar
      Türk hükümetinden Trump'ın İran kararına ilk yorum
      İran bizim önemli bir ortağımızdır, komşumuzdur. Daha öncede İran'a yönelik yaptırımlar yapıldı. Biz böyle çatışmalardan ise daha angaje edici bir şeyden yanayız. İran ile her konuda anlaştığımız anlamına gelmiyor. Anlaştığımız, anlaşamadığımız konular da var. Yeni yaptırım listesini de görmek lazım. Somut çıktıları görelim. Bu kararın bölgedeki çatışmaları, istikrarsızlığı körükleyeceği yönünde ciddi bir düşüncemiz var.

    Ayrıntılar geliyor.

    Etiketler:
    AK Parti, MHP, Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Kalın, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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