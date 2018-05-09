Kalın: Seçim ekonomisi söz konusu değil

Basın toplantısı düzenleyen Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Biraz sonra külliyede ekonomi toplantısı yapılacak. 2017 yılında Türk ekonomisi çok güçlü bir performans sergiledi. İstihdam noktasında 1 yılda ulaşılan istihdam sayısı 1 milyon 357 bine ulaşmış durumdadır. Bu yıl itibariyle Turist sayısının 40 milyona ulaşması bekleniyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda ithalat, ihracat ve yatırım gibi konular ele alınacak.
#CANLI Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor https://t.co/3jFq9Qn1jk— CNN Türk (@cnnturk) 9 Mayıs 2018
'EKONOMİ POLİTİKALARI AYNEN DEVAM EDECEK'
'24 HAZİRAN'DA KARARI GÖRECEĞİZ'
- (Sosyal medyadaki 'Tamam' mesajları) Sosyal medya etkin bir iletişim aracı. Fakat sosyal medyayı kullanarak manipülasyonlara girişecek netice vermeyecek beyhude çabalar var. Çok tecrübe ettik, nihai kararını verecek olan milletimizdir. Sandığa gidildiğinde verilecek karar belli olacaktır. Bu bot hesaplar üzerinden yapılan saldırılar sonuç vermeyecektir. Gerçekler her şeyi ortaya çıkaracak. 24 Haziran'da milletimizin kararını göreceğiz. Şu kadar tweet atılmış gibi şeylerin çok bağlayıcılığı yok.© AA / Fatih Aktaş
- 25.000 öğretmenin atanması ile ilgili çalışmalar sürüyor. Eylül ayı itibarı ile 25.000 öğretmenimiz göreve başlayacak.
'TRUMP'IN KARARI TÜRKİYE'DEKİ PİYASALARI ETKİLİYOR'
'TSK'NIN 2 HELİKOPTERİNİ ÇALDILAR'
- (Yunanistan'daki FETÖ davaları) Şimdi bu 8 teröristten 2'sinin ilticasının kabul edilmesi vahim durum. İadesini defalarca konuştuk. Teröristlerin elleri kollarını sallayarak gezmeleri de gözüüzün önüğnde duruyor. Bizim buna kayıtsız kalmamız söz konusu değil. Bunlar TSK'nın 2 helikopterini çalarak gitti, bunu herkes biliyor. Bırakın iadelerini, serbest bırakılmaları hukuk açısından da skandaldır. Biz ikili ilişkiler ve hukuk içinde tüm çağrıları yaptık. Tam tersi olsaydı, biz bunları burada korusaydık. İlticasını kabul etseydik, tepkileri ne olurdu? Türkiye fazla tepki veriyor diyorlar. Söze gelince bir darbeyi desteklemiyoruz diyorlar, somut adıma gelince iltica talebinin kabul edildiği görülüyor. Diğer Avrupa'ya kaçan teröristlerle ilgili çağrımızı da yineliyoruz. Her türlü işlemi hayata geçireceğimizi söylüyoruz.Alkis Konstantinidis
'MHP İLE ORTAK MİTİNG YAPILABİLİR'
Ayrıntılar geliyor.
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