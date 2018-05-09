İnce, Demirtaş'ı ziyaret etti

Bugün Edirne İstasyon Meydanı'nda saat 16.00'da düzenleyeceği miting için Edirne'ye gelen İnce, kent dışında bulunan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek Demirtaş'ı ziyaret etti.
© Fotoğraf : HDP
İnce'nin ziyareti öncesi cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturuldu. Jandarma ekipleri karayolunu trafiğe kapatarak geçişlere izin vermedi. Sadece görüş listesinde adı bulunan avukatlara izin verildiği belirtildi.
İnce, ziyaretin ardından basına açıklama yapmadan bölgeden ayrıldı.
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