Bozdağ'dan 'Tamam-devam' yorumu: Kendinizi fazla yormayın, iktidar Twitter'dan çıkmayacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal medyada gündem olan 'tamam-devam' paylaşımlarıyla ilgili, "İktidar Twitter'dan değil sandıktan çıkacaktır. Gerçek iktidar Haziran ayının 24'ünde belli olacaktır" dedi. Bozdağ, "Onlar rüya görüyorlar, 24 Haziran bu rüyaların kabusa döndüğü yeni bir gün olacaktır" ifadesini kullandı.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" çıkışının ardından sosyal medyada dünya gündeminin ilk sıralarına oturan 'Tamam' ve 'Devam' paylaşımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kendinizi fazla yormayın. İktidarın yolu Twitter'ın desteklerinden veya sosyal medyanın yalanlarından geçmiyor. Sandıktan geçiyor" diyen Bozdağ, "Milletimize güveniyoruz, kime milletin 'tamam', kime 'devam' diyeceğini hep beraber göreceğiz" ifadesini kullandı.

Bozdağ, "Tayyip Bey'in gücü milletten gelmektedir. Allah'ın izniyle milletimiz, nasıl 15 Temmuz'da onu ölümüne muhafaza ettiyse, 24 Haziran'da da Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı sandıkta müdafaa, muhafaza edecektir. Onlar rüya görüyorlar, 24 Haziran bu rüyaların kabusa döndüğü yeni bir gün olacaktır" diye konuştu.

24 Haziran seçimine de değinen Bozdağ, ''Hepsinin derdi ikinci tura acaba yarışı erteletebilir miyiz. Bu seçimde de ilk turda Cumhurbaşkanlığı seçimi olacaktır. İlk defa bir partinin genel başkanı kendi vekillerini başka bir partiye kiraladı'' dedi.

'ÜÇÜNCÜ-DÖRDÜNCÜ ADIMLARI HEP BERABER GÖRECEĞİZ'

ABD'nin İran kararına ilişkin, "Sayın Trump'un dün yaptığı açıklama talihsiz bir açıklama. Yanlış bir adım atıldı" ifadesini kullanan Bozdağ, "ABD yanlış adımla doğru sonuç hesabı yapıyorsa burada aldandığını görmek için fazla bir zaman geçmeyecektir" diye konuştu.

Bozdağ, şöyle devam etti:

"Öyle gözüküyor ki ABD yönetimi İran konusunda yeni bir politikayı, planı hayata geçirmeye karar vermiş durumda. Bu planın birinci adımı anlaşmadan ABD'yi geri çekmek, onu yaptılar. İkinci adımı da ambargoyu uygulamak, onu hayata geçirecekler. Üçüncü, dördüncü adımları ne olacak hep beraber göreceğiz."