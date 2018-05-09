Bozdağ'dan 'Tamam-devam' yorumu: Kendinizi fazla yormayın, iktidar Twitter'dan çıkmayacak

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" çıkışının ardından sosyal medyada dünya gündeminin ilk sıralarına oturan 'Tamam' ve 'Devam' paylaşımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bozdağ, "Tayyip Bey'in gücü milletten gelmektedir. Allah'ın izniyle milletimiz, nasıl 15 Temmuz'da onu ölümüne muhafaza ettiyse, 24 Haziran'da da Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı sandıkta müdafaa, muhafaza edecektir. Onlar rüya görüyorlar, 24 Haziran bu rüyaların kabusa döndüğü yeni bir gün olacaktır" diye konuştu.
24 Haziran seçimine de değinen Bozdağ, ''Hepsinin derdi ikinci tura acaba yarışı erteletebilir miyiz. Bu seçimde de ilk turda Cumhurbaşkanlığı seçimi olacaktır. İlk defa bir partinin genel başkanı kendi vekillerini başka bir partiye kiraladı'' dedi.
'ÜÇÜNCÜ-DÖRDÜNCÜ ADIMLARI HEP BERABER GÖRECEĞİZ'
Bozdağ, şöyle devam etti:
"Öyle gözüküyor ki ABD yönetimi İran konusunda yeni bir politikayı, planı hayata geçirmeye karar vermiş durumda. Bu planın birinci adımı anlaşmadan ABD'yi geri çekmek, onu yaptılar. İkinci adımı da ambargoyu uygulamak, onu hayata geçirecekler. Üçüncü, dördüncü adımları ne olacak hep beraber göreceğiz."
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