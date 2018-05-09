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    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

    Demirtaş'tan İnce mesajı: Zarafet içeren insani bir dayanışma örneği

    © AA / Evren Atalay
    Türkiye
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    HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ziyaretini, 'zarafet içeren insani bir dayanışma örneği' olarak tanımladı.

    HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, kendisini bugün Edirne Cezaevi'nde ziyaret eden İnce'ye teşekkür etti. Avukatları aracılığıyla yazılı açıklama yapan Demirtaş, "Bütün engellere, baskılara ve zorluklara rağmen ezilenlerin onurlu temsiliyeti için ben ve partim HDP, seçim kampanyamızı anlayışla yürüteceğiz" dedi.

    Muharrem İnce, cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti
    © Fotoğraf : DHA
    Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden İnce, yarın Erdoğan'la görüşecek
    Demirtaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Öncelikle Sayın Muharrem İnce'ye, ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizde uzun süredir, her alanda yaşanan adaletsizlikler seçim sürecinde de devam ediyor. Sayın İnce'nin bu ziyaretini hem bu adaletsizliklere benim şahsımda dikkat çekilmesi hem de siyasi nezaket açısından önemli ve anlamlı buluyorum.

    Ben ve arkadaşlarım, cezaevinde siyasi rehine olarak tutuluyoruz. Ama maalesef ki, dışarısı da yarı açık bir cezaevinden çok farklı değil. OHAL koşulları, tek sesli medya, işten atılma ve tutuklanma tehdidi, devletin bütün imkânlarının tek bir cumhurbaşkanı adayı için seferber edilmesi, muhaliflerin fişlenmesi gibi adaletsizlikler seçim yarışının eşitlik çerçevesinde yapılmasını imkânsız kılmıştır. Umuyor ve diliyorum ki, bu adaletsiz yarışa rağmen seçimler demokrasinin, özgürlüklerin ve barışın önünü açacaktır. Yine, seçim kampanyasında adayların ve partilerin kullanacakları yapıcı dil ve üslubun, toplumsal kutuplaşmayı ortadan kaldırmaya önemli katkılar sunacağına inanıyorum.

    'SİYASİ GÖRÜŞLERİMİZ FARKLI OLSA DA…'

    Muharrem İnce
    © Fotoğraf : DHA
    İnce'den Erdoğan'a: Akşener'in imzasıyla uğraşma, Demirtaş'ı hapiste tutma
    Sayın İnce'nin bu ziyareti, seçmenlerimize yönelik siyasi bir mesajdan öte siyasi zarafet içeren insani bir dayanışma örneğidir. Bu şekilde, siyasi görüşlerimiz farklı olsa da, karşılıklı saygı çerçevesinde yürüteceğimiz seçim kampanyasının sonunda kazanan kim olursa olsun, her hâlükârda toplumsal uzlaşı ve barış kültürüne katkı sunmuş olacağız. Sayın İnce'nin de bu anlayışla hareket ediyor olmasından ayrıca mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.

    Halkımız her şeyin en güzelini hak ediyor elbette. Bütün engellere, baskılara ve zorluklara rağmen ezilenlerin onurlu temsiliyeti için ben ve partim HDP, seçim kampanyamızı bu anlayışla yürüteceğiz. Bu vesileyle kendisine ve diğer adaylara başarılar ve kolaylıklar diliyor, ziyareti ve insani dayanışması nedeniyle Sayın İnce'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Seçimlerin ülkemiz ve halkımız için hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

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    Etiketler:
    erken seçim, HDP, CHP, Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş
    Topluluk kurallarıTartışma
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