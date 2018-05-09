İnce: Erdoğan ile bu akşam görüşeceğiz

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne'deki seçim mitinginde konuşuyor. İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bu akşam görüşeceklerini açıkladı. Erdoğan'ın manifesto açıklamasını eleştiren İnce, "Manifesto bir gelecek bildirisidir. Sen 16 yıldır iktidardasın, manifesto yayınlayamazsın. Ben yayınlarım" dedi.

Adı cumhurbaşkanı adayları arasında anılan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eski Başbakan Yardımcısı, AK Parti kurucularından Abdüllatif Şener de mitingde İnce'ye eşlik ediyor.

Konuşmasında cumhurbaşkanları adaylarını ziyaret ettiğini söyleyen İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin zamanının da belli olduğunu söyledi.

İnce, "Az önce cevap geldi Sayın Erdoğan ile bu akşam saat 21.00'de parti genel merkezinde kabul edeceklermiş. Şimdi ona gidip başarılar dileyeceğim" dedi.

İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Er meydanında palavra yok, er meydanında birinin elini bağlamak yok. Televizyonları, uçakları, örtülü ödeneği eline al; çıkın karşıma. Ben öyle yapmadım, gittim makamlarına başarılar diledim.

Şimdi, az önce cevap geldi. Sayın Erdoğan bu akşam 21:00'de kabul edeceklermiş. Şimdi de ona gidip başarılar dileyeceğim. Benim derdim Türkiye, benim derdim uzlaşmak. Beraber yaşamak. Sen ben yok, ayrı gayrı yok.

'BEN GARİBAN OLUYORUM DA SEN NASIL ZENGİN OLDUN O MAAŞLA?'

Bizim çılgın projemiz var diyor. Nedir o, Kanal İstanbul. Ya bundan 40-50 sene önce ilk köprüyü Demirel, ikinciyi Özal, üçüncüyü Erdoğan yaptı, dördüncüyü de gelir İnce yapar. Ne olacak.

Benim en çılgın projem huzur içinde, barış içinde yaşamak.

Dün Erdoğan, 'Gariban aday' diyor; neredeyse aynı maaşı alıyoruz, ben gariban oluyorum da sen nasıl zengin oldun o maaşla? Siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim.

Sayın Erdoğan diyor ki; tek dertleri beni indirmek istiyorlar. Benim senle bir derdim yok. Benim derdim Türkiye. Sen indiğinde dolar inecekse, sen indiğinde euro inecekse, faiz inecekse, mazot inecekse, benzin inecekse ben be kardeşim sen de. Ne olacak yani?

Sen 80 milyondan daha mı değerlisin? Dünya 5'ten büyük diyordun kutluyorum, arkandayım. Ama Türkiye de senden büyüktür.



'SEN MANİFESTO YAYIMLAYAMAZSIN, 16 YILDIR İKTİDARDASIN'

Manifesto yayımladı. Gelecek bildirgesidir manifesto. Sen 16 yıldır iktidardasın. Sen gelecek bildirgesi yayımlayamazsın. Manifestoyu ben yayımlarım. Sen iflas etmenin, günah çıkarmanın belgesini yayımlarsın.

Camileri, sendikaları, gıdaları, okulları, medyayı böldüler. Şehitleri böldüler şehitleri. Cudi'de şehit olursan başka para, Afrin'de şehit olursan başka para. Şimdi de üniversiteleri bölüyorlar, ama o üniversiteleri böldürmeyeceğim.

Birileri beni kandırmayacak, ben de milletimi kanndırmayacağım. İİnce eleyip, sık dokuyacağız. Emin olun, ben konuştukça, yakında bunlar ince hastalığa yakalanırlar.

'SARAYIN IŞIKLARINI KISACAĞIM'

'Bana oy verin, vermeyen münafıktır' diyor. Münafık, kafirlikten sonra gelir İslam'da. Ben de diyorum ki, oy vermeyin münafık olmazsınız.

Kendi uydusunu yapan bir ülkeyi konuşacağız. Emeklilere 1000'er TL verildi. Ne güzel yaptı hükümetimiz, kutluyorum. 19 Mayıs'ta gençlik, 29 Ekim'de cumhuriyet bursu vereceğiz. 500'er lira geri ödemesiz. Hiçbir sınavdan ücret alınmayacak.

Soruyor, parayı nereden bulacaksın. E sarayın ışıklarını kısacağım. 6 ay süreyle halka açık olacak. Ben Çankaya Köşkü'ne gideceğim, Atatürk'ün mekanına. O saray da milletin parasıyla yapıldı, onu da bu ülkenin en akıllı evlatlarına vereceğim.

Gençlerin kıvrak zekasına bayılıyorum. Geçen gün Balıkesir'e gittim, eşim Balıkesirli. Şöyle yazmışlar: Sarayı hemen boşalt, Yalova'dan eniştem gelecek. Espiri var ama beğenmedim. Ama şunu beğendim: Sarayı hemen boşalt, 25'inde öğrenciler kayda gelecek.

Ayrıntılar geliyor.