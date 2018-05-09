Cumhurbaşkanlığı'nda 'ekonomi zirvesi2.5 saat sürdü

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 'Ekonomi Koordinasyon Toplantısı' yapıldı. Toplantı 2 saat 35 dakika sürdü.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldım ile haftalık olağan görüşmesinin ardından, ekonomi yönetimiyle biraraya geldi.

Ekonomi Koordinasyon Toplantısı'nda ithalat ihracat dengesi, istihdam ve sanayi yatırımları, yabancı sermaye, dövizdeki hareketlilik ve diğer alanlarla ilgili konular etraflı şekilde ele alındı.

Toplantıya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ile ekonomiden sorumlu bürokratlar ve Cumhurbaşkanı ekonomi başdanışmanlarının katıldığı öğrenildi.