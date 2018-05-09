MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fransa'da aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de aralarında olduğu 300 aydın tarafından imzalanan 'Kuran bildirisi'ne sert tepki gösterdi.

Kuran-ı Kerim'de yer alan 'Yahudi karşıtı' bölümlerin çıkarılmasını talep eden bildiriye tepki gösteren Bahçeli "Allah'ın ayetlerini değiştirmek kimin ne haddine" ifadesini kullandı.

Bahçeli "Değil 300 sözde aydın müsveddesi,Fransa'nın alayı böyle bir şuursuzluğa düşse, Avrupa'nın her ülkesinden Haçlı müfrezeleri düzülüp sefere çıksa ne olacak,nereye varabilecek? Dinin sahibi Allah'tır. Kuran Allah kelamıdır. Kelam Allah'ınsa manen koruma ve kefalet de Allah'ın olacaktır" dedi.

'SOSYAL MEDYADAN İKTİDAR ÇIKARMA ARAYIŞLARI NAFİLE'

MHP Genel Başkanı Bahçeli sosyal medyada yürütülen 'Tamam' kampanyasına da değinerek şöyle konuştu:

"FETÖ'cü alçakların, PKK'lı bölücülerin, ipsiz sapsız, birbirine benzemez paslı ittifakların sosyal medyadan iktidar çıkarma arayışları nafiledir, art niyetliliktir. Yanlış hesap zaten Türk milletinin sinesinden aynen dönecektir."