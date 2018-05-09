Ankara’da ‘Zafer Günü’ kutlaması

Ankara'daki Zafer Günü kutlaması kapsamında gerçekleştirilen resepsiyon, Rusya, Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın Ankara Büyükelçilikleri'nin davetiyle Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde yapıldı.

Resepsiyonun açılışında konuşan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, gayrıresmi dostça bir kutlama için bir araya geldiklerini ifade ederek "Hepimiz için kutsal olan bu zaferi bizim için kazanan dedelerimizi anmak üzere burada toplandık" dedi.

© Sputnik / Hüseyin Hayatsever Rusya Büyükelçiliği binasının girişinde İkinci Dünya Savaşı’nda yaşamını yitiren elçilik çalışanlarının dedelerinin resimleri yer aldı

Rusya Büyükelçiliği binasının girişinde İkinci Dünya Savaşı'nda yaşamını yitiren elçilik çalışanlarının dedelerinin resimleri yer aldı.

Resepsiyona Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un yanı sıra Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrey Savinıh, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim Cunusov, Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev ve Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ev sahipliği yaptı. Resepsiyona Ankara'da mukim diplomatik misyonların temsilcilerinin yanı sıra milletvekilleri de katıldı.