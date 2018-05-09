Erdoğan: YPG, ABD'den aldığı silahlarla sınırlarımızı taciz etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN International'a konuştu. Erdoğan "YPG, ABD'den aldığı silahlarla sınırlarımız tehdit etti" ifadesini kullandı.

Erdoğan ABD'in 'Gerçek dostlarını kaybettiğini' ifade ederek, ABD Elçiliği'nin Kudüs'e taşınma teşebbüsünü de hata olarak niteledi.

Erdoğan ayrıca "F-35'lerin verilmemesi müttefiklik ruhuna uymaz" diye ekledi.