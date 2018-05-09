CHP, seçim şarkısı için Yıldız Tilbe ile anlaştı

CHP Söz müziği Yıldız Tilbe’ye ait olan 'Kandıramazsın Beni' isimli şarkı için ön anlaşma yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından sosyal medyada "T A M A M" kampanyası başladı.

"T A M A M" paylaşımları Twitter'da dünya listesine girerken Yıldız Tilbe'nin, sözlerini yazdığı ve içinde "1-2-3-4 tamam, daha da katlanamam" ifadesi geçen "Kandıramazsın Beni" isimli şarkı da en çok paylaşılanlar listesine girdi.

ANLAŞTILAR

Medya Tava'da yer alan habere göre; paylaşımların ardından muhalefetin de ilgisini çeken şarkı için partiler harekete geçti. Ancak edinilen bilgiye göre CHP şarkının kullanım hakkı için prodüksiyon şirketi ile anlaşmaya vardı. Söz müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan şarkı önümüzdeki günlerde CHP'nin seçim şarkısı olarak meydanlardan çalınacak.