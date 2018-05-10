AK Parti'li siyasetçilerin ‘bot' suçlamasının ardından Twitter'da bu kez de #BOTdeğilimTAMAMdiyorum TT oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözleri üzerine sosyal medyada başlayan ‘Tamam mı, devam mı' tartışmalarıyla ilgili olarak AKP'li siyasetçiler, 'TAMAM etiketlerini atanların bot hesaplar veya Gülen destekçileri olduğu' iddiasında bulunurken; sosyal medyada bu kez de #BOTdeğilimTAMAMdiyorum gündem oldu.

Twitter'da #BOTdeğilimTAMAMdiyorum Türkiye gündeminde 1. sırayı alırken; dünya gündeminde de 2. sıraya yükseldi.

‘TAMAM' başlığındaki yorumların "FETÖ'nün ve PKK'nın etkin olduğu ülkeler"den atıldığını savunan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, dün yaptığı açıklamada "Muhalefetin Cumhurbaşkanımıza düşmanca saldıran Türkiye karşıtı güçlerle dilini, söylemini ayrıştırması gerekmez mi? diye sormuştu.