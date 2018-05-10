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    Seçim öncesi açıklanan ekonomi paketine rötuş

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    Hükümetin, 24 Haziran'de yapılacak olan erken seçim öncesi açıkladığı vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılması paketinde 2 değişiklik yapılacak. Buna göre Çanakkale Milli Parkı imar barışı kapsamından çıkarılacak ve farklı kurumlardan emekli olan kişilerinden ikramiye alması sağlanacak.

    İstanbul, inşaat, konut
    © AP Photo / Murad Sezer
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    Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre, tasarıda yer alan imar affının olumsuz sonuçlarını önlemek için İstanbul Boğazı’ndan sonra, Çanakkale Milli Parkı da imar affı kapsamından çıkartılacak. Çeşitli kurumların sandıklarından emekli olanların da iki bayramda 1000'er  lira öngörülen emekli ikramiyesinden yararlanması sağlanacak. 

    Çanakkale Milli Parkı’nın kapsam içinde olmasının yaratacağı sorunları dinleyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu bölgenin de imar affı kapsamı dışında tutulmasını istediği ifade edildi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
    © AA /
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    'ŞEHİTLER BİZE EMANET'

    AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu Yarımadası’nın içinde yer alan milli parkın, 2000 yılında yapılan kanunla koruma altına alındığını anımsattı. Turan, şunları söyledi: “Tarihi alanda bırakın herhangi bir imara aykırılığı, tek bir prefabrik yapı kurulmasına ya da tek bir konteyner yerleştirilmesine dahi izin vermemekte kararlıyız. Bu bize şehitlerimizin emanetidir.”

    Tasarıda yer alan emeklilere iki bayramda 1000'ER lira ikramiyenin kapsamı da genişletilecek. Türkiye’deki 17 özel emekli sandığının emeklileri de ikramiye alabilecek. Bu sandıklardan 10’u banka, 6’sı sigorta şirketi, 1’i de Türkiye Odalar, Borsalar Birliği mensuplarına ait. 


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    Etiketler:
    İmar barışı, Emekli ikramiyesi, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Türkiye
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