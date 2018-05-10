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    Selahattin Demirtaş

    Demirtaş: Bütün adaylar sırayla bir hafta hapiste yatsın, adil olsun

    © Fotoğraf : HDP
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (286)
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    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'li rakibi Selahattin Demirtaş'ın kendisine "Ben buradayım, siz geziyorsunuz. Bütün adaylar sırayla bir hafta hapiste yatsınlar, adil olsun” dediğini aktardı. İnce, Demirtaş'ın moralinin yüksek olduğunu da söyledi.

    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
    © AA / Evren Atalay
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    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı dün önce Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ı, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. İnce, 100.000 imza toplayarak 24 Haziran'daki seçimde cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazanan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i de ziyaret edeceğini açıkladı.

    Demirtaş ziyareti sonrası Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'ya konuşan İnce, ziyaretle ilgili şunları söyledi:

    Dedi ki bir önerim var… ‘Diğer adaylara da söylersen sevinirim’ dedi. ‘Nedir’ dedim, ‘ben buradayım, siz geziyorsunuz’ dedi. Bütün adaylar sırayla bir hafta hapiste yatsınlar’ dedi. ‘Benim yerime birer hafta yatsınlar adil olsun’ dedi. Espri yeteneğinden ve moralinden bir şey kaybetmemiş onu gördüm, başarılar diledi. Ben kendisine başarılar diledim, çay içtik, sohbet ettik.

    Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'ı ziyaretinden.
    © AA /
    Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'ı ziyaretinden.

    İnce, "Siz ikinci turda muhalefeten kim Erdoğan’ın karşısına çıkarsa o adayı destekleyeceğim dediniz. Siz kalırsanız, Demirtaş’tan öyle bir hava edinebildiniz mi?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

    "Ben birinci turda seçimi kazanacağım, buna inanıyorum. Sayın Karamollaoğlu’na da, sayın Akşener’e de, sayın Demirtaş’a da başarılar diledim. Biraz sonra da Erdoğan’a başarılar dileyeceğim."

    Muharrem İnce
    © AA / Cihan Demirci
    İnce'den Erdoğan'a: 16 yıldır iktidardasın, manifesto yayınlayamazsın
    'METAL PASLANMIŞ ARTIK, BU DİKİŞ TUTMAZ'

    İnce, Cumhuriyet'in "Türk kamuoyu son 24 saatte TAMAM mesajına kilitlendi… ‘Erdoğan telaş içinde’ dediniz. Neyin telaşı?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

    Bence hiç telaşa gerek yok. Bizim derdimiz devrisabık yaratmak değil. Bizim derdimiz intikam almak değil. Sayın Erdoğan’ın üç dönemi vardı. Çıraklık dönemi vardı. Kalfalık dönemi vardı. Ustalık dönemi vardı, kendi tabiriyle. Şimdi Sayın Erdoğan gönül huzuruyla emeklilik dönemine geçebilir. Derdimiz bu, emeklilik dönemine geçsin. Metal yorgunluğu değil, metal paslanması o. Metal paslanmış artık. Bu dikiş tutmaz. Burada bir yenileşmeye ihtiyacı var. Türkiye’nin yeni vizyoner bir anlayışa, yeni bir isme, yeni bir bakış açısına, demokrasiye, hukuk devletine özgürlüklere kavuşması lazım. Türkiye’nin burada ekonomisini düzeltecek, eğitimini düzeltecek yeni kadrolara, yeni heyecanlara ihtiyaç var. Umutları tazelemeye ihtiyaç var. Ben sokakta bunu görüyorum. Sayın Erdoğan’ın da Ak Parti’nin de telaş yapmasına gerek yok. Demokrasi böyle bir şeydir. Bir gün gidersiniz, gidince dünyanın sonu gelmez. Az önce de söyledim. Devrisabık yaratmak derdinde değiliz.

    Muharrem İnce
    © Fotoğraf : DHA
    İnce’den Erdoğan’a: Gariban olmak, şaibeli para sahibi olmaktan iyidir
    'ÇOCUK ÇOCUĞUYLA, TORUNLARIYLA BİRLİKTE YAŞASIN'

    Çoluk çocuğuyla torunlarıyla birlikte yaşasın. Biz bağımsız bir yargı tesis ediyoruz. Bu bağımsız yargı Sayın Erdoğan’ı da yargılamak isterse yargılar, beni de yargılamak isterse yargılar, o yargının işi. Düğme ilikleyen, ayağa kalkan bir yargı olmayacak. Bunu yaptırmayacağız. Bir bütünlük içerisinde yarışıyoruz. Sayın Kesici, Sayın Büyükerşen, Sayın Şener bunu birlikte yapıyoruz, birlikte başarıyoruz. Daha yeni isimler olacak. Arkadaşlarımı yıpratmasınlar, haklarında kötü şeyler söylemesinler diye şimdi platformlara çıkartmıyoruz. İleriki günlerde, çok çeşitli arkadaşlarımız, çok farklı kesimlerde arkadaşlarımız o platformlarda desteklerini açıklayacaklar. Bunu kazanacağız, kuşkumuz yok.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (286)

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, CHP, HDP, Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Perinçek, Selahattin Demirtaş, Muharrem İnce, Türkiye
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