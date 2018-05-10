İYİ Parti'ye geçen 15 vekil, CHP'ye dönüyor

Sözcü'den Başak Kaya'nın aktardığına göre, CHP'den istifa ederek seçime girebilmeleri için İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili bugün yeniden CHP'ye dönecek.

CHP’li 15 vekil, partilerinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 22 Nisan günü istifa ederek, İYİ Parti’ye katılmıştı. Böylece, parlamentoda 5 milletvekili bulunan İYİ Parti’nin vekil sayısı 20’ye çıkarken, parti de TBMM’de grup kurmuş, İYİ Parti’nin 24 Haziran seçimlerine katılması için de engel kalmamıştı.

15 milletvekilinin İYİ Parti’den istifa etmesi durumunda Meclis’te İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 6’ya düşecek ve grup kurma hakkını kaybedecek. MHP'den istifa eden Kadir Koçdemir de bu süre zarfında İYİ Parti'ye katılmıştı.

CHP'ye dönüş kararını TBMM'de yapacakları basın toplantısı ile açıklayacak olan 15 milletvekili şöyle: