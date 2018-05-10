Perinçek: FETÖ'cünün malına el koyamazsınız

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, idama mahkum olanların cebinden çıkan 25 kuruşun dahi mirasçılarına verilmesi gerektiğini söylerken "FETÖ ile 50 yıldır mücadele eden bir insan olarak bunu cesaretle söylüyorum, FETÖ’cünün malına el koyamazsın" dedi.

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Tele1 TV’de yayımlanan, Mehmet Ali Güller’in hazırladığı “Analiz” programına konuk olan Perinçek ayrıc acumhurbaşkanı seçilirse Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı görevden alacağını söyledi: “Alırım, kesinlikle. Tabii… Bunu bana kimse sormadı, teşekkür ederim. Evet, Hulusi Akar’la artık Türk Silahlı Kuvvetleri’nin işleyişini sağlıklı bir şekilde götüremeyiz."

'BÜTÜN İŞ ADAMLARINDA KORKU OLUŞUR'

Perinçek programda FETÖ soruşturmalarına dair de eleştirilerde bulundu. “İdama mahkum olan adamın dahi cebinden 25 kuruş çıkarsa, o mirasçılarına verilir” diyen Perinçek sözlerine şöyle devam etti:

“Bir hukukçu olarak şunu söyleyeceğim: FETÖ’cünün de malına el koyamazsın. Böyle bir şey yok. FETÖ ile 50 yıldır mücadele eden bir insan olarak bunu cesaretle söylüyorum. Kimse de bana ‘gık’ diyemez. Özel mülkiyet Anayasa’nın güvencesi altındadır. Siz şimdi adamın fabrikasına yükleniyorsunuz, varsa suçu yargılarsın. Ama fabrika bir suç aleti değil. O fabrika suçla elde edilmiş bir servet değil. O fabrika ekonomik yollardan kazanılmış bir fabrika. Sen ona ‘FETÖ’cünün fabrikası’ diye el koyamazsın. ‘PKK’lının fabrikası’ diye el koyamazsın. Böyle bir hukuk sistemi olmaz. Bunu yaptığınız zaman, bütün iş adamlarında büyük bir korku oluşur. Ve burada büyük bir kaynak transferi de var. Dışarıdan para getirmeye çalışırken, dışarıya muazzam bir kaynak akışı oluyor.”