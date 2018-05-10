YÖK'ten Fransızca bölümlerine kısıtlama kararı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Türkiye'deki yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan ve henüz öğrencisi olmayan Fransız dili ve edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümlerine yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci alınmamasını karar verdi. Gerekçe olarak da Fransa'daki üniversitelerde Türk dili ve edebiyatı öğretilmemesi gösterildi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, YÖK'ten edinilen bilgiye göre bu kısıtlama kararının alınmasında özellikle 'mezun-istihdam ilişkisi' ve Fransa ile 'mütekabiliyet' hususu etkili oldu. Fransa’da lisans düzeyinde eğitim veren hiçbir üniversitede Türk dili ve edebiyatı veya Türkoloji bölümü bulunmuyor.

YÖK yetkilileri, Türkiye’de henüz öğrenci almaya başlamamış olan Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü sayısının 16 olduğunu bildirdi. Yükseköğretim sisteminde öğrencisi olan ve eğitim öğretimi sürdüren toplam 19 Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü bulunuyor.

Öğrenci alan mevcut bölümler eğitim öğretimlerine hiçbir aksama olmaksızın devam edecek olup, henüz öğrenci almamış olan Fransız dili ve edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümleri bu karar kapsamında yer alacak.

ANKARA-PARİS ARASINDA KURAN GERGİNLİĞİ

Fransa'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayınlanan Kur'an-ı Kerim'den 'şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması' yönündeki bildiri yayımlamıştı. Türkiye'den de bu bildiriye tepki gelmişti.