CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

CHP'nin, Saadet Partisi'nin oy potansiyeli bulunan ancak milletvekili çıkaramadığı seçim çevrelerinde, partinin adaylarına kendi listelerinde yer vermeyi önerdiği belirtildi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın seçimlere yönelik hazırlıkları sürüyor. 3 partinin pusulada yer alacağı, Demokrat Parti'nin de İYİ Parti listelerinden aday gösterileceği ittifakın TBMM'de çoğunluk sayısına ulaşmasına yönelik analizler üzerinden çalışmalar yürütülüyor.

SP'nin de parlamentoda grup kurmasını sağlamak için farklı yöntemler değerlendiriliyor.

Milliyet gazetesinden Şevket Yaman'ın haberine göre, bu kapsamda, CHP'nin, Saadet Partisi'nden bazı isimleri kendi listelerinden aday göstermeyi önerdiği belirtildi. CHP'nin bu önerisiyle, SP'nin oy potansiyelinin bulunduğu ancak milletvekili çıkaramadığı seçim çevrelerinde bazı isimlerin CHP listesinden aday olmasının teklif edildiği kaydedildi.

İttifakın alacağı toplam oy ile çıkarılacak toplam milletvekili sayısı, ittifakta yer alan partiler arasında aldıkları oy oranına göre bölüştürüleceği için SP'nin hak kaybı yaşamaması konusunda hassasiyet gösterildiği ifade edildi. Ancak SP'nin henüz net yanıt vermediği, öneriyi değerlendirdiği öğrenildi.