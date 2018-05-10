Demirtaş: İnce ile karşılıklı destek konuları gündeme gelmedi

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, CHP'li rakibi Muharrem İnce tarafından kendisine yapılan ziyareti değerlendirdi. Demirtaş, "Karşılıklı destek gibi konular gündeme gelmedi" dedi.

Muharrem İnce'nin dün Edirne Cezaevi'nde ziyaret ettiği Selahattin Demirtaş, CHP'li rakibi ile görüşmelerini ve bazı vekillerin kendisinin serbest bırakılması için yaptığı çağrıları, avukatları aracığıyla yazılı olarak değerlendirdi.

'DİL, TOPLUMSAL BARIŞA HİZMET EDECEK BİR ÜSLUBA EVRİLMELİ'

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre Demirtaş, İnce'nin ziyaretinin, insani dayanışma ve kendisi adına değerli olduğunu kaydetti. Demirtaş, "Toplumsal kamplaşma ve kutuplaşma, en çok da iktidarın kullandığı dilin vahim sonucudur. İktidar mensupları dahil hepimizin siyaset dilini toplumsal barışa hizmet edecek bir üsluba evrilmesi lazım. Sayın İnce'nin ziyareti, bu açıdan da önemli" dedi.

'FAZLA SÖZE GEREK YOK'

Muharrem İnce ile aralarında daha çok seçim kampanyasının atmosferine ve halihazırda memleketin sorunlarına dair kısa sohbetler geçtiğini belirten Demirtaş, "Zaten iki cumhurbaşkanı adayının yüksek güvenlikli bir cezaevinde görüşüyor olması, fazla söze de gerek bırakmıyor. Görüşmede hiçbir şekilde ve kesinlikle karşılıklı destek gibi konular gündeme gelmedi" dedi.

'SORUNU DAHA GÖRÜNÜR KILDI'

Demirtaş, bazı CHP'li milletvekillerinin kendisinin tahliye edilmesine yönelik çağrılarını ise şöyle değerlendirdi:

"CHP'lilerin benimle ilgili çağrılarını da aynı şekilde önemli ve anlamlı buluyorum. Benim şahsımda adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin acı tablosunun dile getiriliyor olması, elbette ki bu sorunları daha görünür kılıyor."