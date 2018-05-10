15 vekil, CHP'ye geri döndü

TBMM'de beş milletvekili olan İYİ Parti'nin grup kurabilmesi ve 24 Haziran'da düzenlenecek seçimlere katılabilmesi için İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü.

© AA / TBMM / Bülent Yılmaz İYİ Parti'ye geçen 15 vekil, CHP'ye dönüyor

🔴15 milletvekili CHP'ye geri döndü



📝CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Arkadaşlarımız Türkiye siyaset tarihine geçecek bir adım attılar. İlk günden itibaren 15 arkadaşımızın yaptığı bu davranış her taraftan olumlu karşılandı. pic.twitter.com/a8ZJdkDWy9 — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 10 Mayıs 2018

CHP'den istifa ederek seçime girebilmeleri için İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili partilerine geri döndü. CHP Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisine dönen 15 milletvekiliyle birlikte Meclis’te basın toplantısı düzenledi. İYİ Parti sözcüsü Aytun Çıray’ın da katıldığı basın toplantısında konuşan Özel, 15 milletvekilinin yaptıklarından ötürü bütün Türkiye’de takdir gördüğünü belirtti ve "Görev tamam" dedi.

CHP’li 15 vekil, partilerinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 22 Nisan günü istifa ederek, İYİ Parti’ye katılmıştı. Böylece, parlamentoda 5 milletvekili bulunan İYİ Parti’nin vekil sayısı 20’ye çıkarken, parti de TBMM’de grup kurmuş, İYİ Parti’nin 24 Haziran seçimlerine katılması için de engel kalmamıştı.

CHP'ye geri dönen 15 vekilin ismi şöyle: