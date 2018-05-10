15 vekil, CHP'ye geri döndü

🔴15 milletvekili CHP'ye geri döndü— Az Önce Oldu (@azonceoldu) 10 Mayıs 2018
📝CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Arkadaşlarımız Türkiye siyaset tarihine geçecek bir adım attılar. İlk günden itibaren 15 arkadaşımızın yaptığı bu davranış her taraftan olumlu karşılandı. pic.twitter.com/a8ZJdkDWy9
CHP’li 15 vekil, partilerinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 22 Nisan günü istifa ederek, İYİ Parti’ye katılmıştı. Böylece, parlamentoda 5 milletvekili bulunan İYİ Parti’nin vekil sayısı 20’ye çıkarken, parti de TBMM’de grup kurmuş, İYİ Parti’nin 24 Haziran seçimlerine katılması için de engel kalmamıştı.
CHP'ye geri dönen 15 vekilin ismi şöyle:
- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal,
- Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer,
- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil,
- Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız,
- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın,
- Burdur Milletvekili Mehmet Göker,
- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu,
- Bursa Milletvekili Erkan Aydın,
- Çorum Milletvekili Tufan Köse,
- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu,
- İzmir Milletvekili Tacettin Bayır,
- Kayseri Milletvekili Çetin Arık,
- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet,
- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,
- Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.
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