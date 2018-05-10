Antalya’ya gelen Rus turist sayısı yılın ilk 4 ayında, geçen seneye göre yüzde 59 arttı

Antalya Valiliğinden elde edilen verilere göre, yılın ocak-nisan döneminde kente havayoluyla 1 milyon 201 bin 653 yabancı ziyaretçi geldi. Yılın ilk 4 ayında şehri ziyaret eden 1.2 milyonu aşkın yabancı turistin yüzde 50.4'lük kısmını Almanya ve Rusya'dan gelen turistler oluşturdu.

Ziyaretçi sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 41 arttı. 2017 yılının aynı döneminde 855 bin 23 yabancı ziyaretçi gelmişti.

© Fotoğraf : Wikipedia Antalya'ya gelen Rus turist sayısı yüzde 60 arttı

Kente ilk 4 ayda en fazla yabancı ziyaretçi, 309 bin 602 kişiyle Almanya'dan geldi. Almanya'yı 296 bin 189 kişiyle Rusya'dan gelen ziyaretçiler takip etti. Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın ilk 4 aylık dönemine göre yüzde 35, Rusya'dan gelen turist sayısı da yüzde 59 arttı.

İki ülkeden gelen toplam ziyaretçi sayısı 605 bin 791 kişiyi bulurken, bu rakam, kente gelen tüm yabancıların yüzde 50.4'ünü oluşturdu.

YÜZDE 238'LİK REKORLAR ORTAYA ÇIKTI

Yılın ilk 4 ayında Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçi sayısında üçüncü sırayı 69 bin 466 kişiyle İngiltere aldı. Bu ülkeyi, 64 bin 169 kişiyle Hollanda, 41 bin 841 ziyaretçiyle İsrail, 36 bin 468 kişiyle İran, 29 bin 900 ziyaretçiyle Polonya, 29 bin 772 kişiyle Ukrayna, 29 bin 706 ziyaretçiyle Belçika ve 17 bin 505 kişiyle Danimarka takip etti.

Söz konusu dönemde Hırvatistan'dan gelen turist sayısı yüzde 238, Polonya'dan yüzde 233, Macaristan'dan yüzde 197, Slovenya'dan yüzde 145, Finlandiya'dan yüzde 143, Fransa'dan yüzde 98 arttı.

4 ayda Norveç'ten gelen turist sayısı yüzde 14, Ukrayna'dan gelen turist sayısı ise yüzde 1 azaldı.

‘ANTALYA'NIN İKİ ÖNEMLİ KAYNAK PAZARI RUSYA VE ALMANYA'

© Fotoğraf : DHA Antalya'da Rus turist rekoru

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği(AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya'nın iki önemli kaynak pazarının Almanya ve Rusya olduğunu vurguladı.Geçen sene kente gelen ziyaretçilerde Rusya'nın ilk sırada olduğunu anımsatan Yağcı, "Seneyi hangisi birinci tamamlar şu anda yorumda bulunmak mümkün değil ancak ikisi de çok önemli pazarımız. Almanya'da erken rezervasyonlarda ciddi bir talep artışı vardı. Bu böyle devam ederse Almanya'da bu yıl ciddi bir büyüme oranı bekliyoruz" diye konuştu.