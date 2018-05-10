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    Fatih Altaylı

    Altaylı'dan Demirtaş tepkisi: FETÖ'cü damat taifesine tanınan hakkın, cumhurbaşkanı adayına tanınmaması haksızlık

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini belirterek, "FETÖ'cü damat taifesine tanınan bu hakkın, bir cumhurbaşkanı adayına tanınmaması haksızlıktır" dedi.

    Selahattin Demirtaş
    © Fotoğraf : HDP
    İnce, Demirtaş'ın teklifini aktardı: Bütün adaylar sırayla bir hafta hapiste yatsın, adil olsun
    HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın kampanyasını cezaevinden yürütmek zorunda kalmasının vicdanları rahatsız ettiğini ifade eden Altaylı, "Bu adaletsizliği ortadan kaldırabilecek tek organ ise Türk yargısı" ifadesini kullandı.

    Altaylı'nın bugünkü köşesinde 'Vicdani bir karar beklesek' arabaşlığıyla yazdığı yazı şöyle:

    "HDP ile uzaktan yakından ilgisi olmayan, hayatı boyunca siyasal Kürt hareketine oy vermemiş, hatta hayatını siyasal Kürt hareketlerine karşı çıkmaya adamış kişilerle konuştuğum zaman 'vicdanın' siyasetin önüne geçtiğini fark ediyorum.

    Vicdanları ya da vicdan sahibi olanları rahatsız eden durum şu:

    'Bir cumhurbaşkanı adayının tutuklu olarak cezaevinde olması.'

    Yani Selahattin Demirtaş'ın kampanyasını cezaevinden yürütmek zorunda kalması.

    'MAHKEME DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİNE KARAR VEREBİLİR'

    Bu adaletsizliği ortadan kaldırabilecek tek organ ise Türk yargısı.

    CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce-Bursa-Gemlik
    © AA / Ali Atmaca
    İnce: Demirtaş'ı ziyaret edeceğim, ben rakibimin bir kolunu bağlayarak güreş yapmam
    Mahkeme rahatça alabileceği basit kararla Demirtaş'ın tahliyesine karar verebilir.

    Hatta isterse 24 Haziran ya da gerek olması halinde seçimlerin 2. turunun yapılacağı 8 Temmuz akşamına kadar Demirtaş'ın tutukluluk halini ortadan kaldırabilir, en azından bu süre boyunca denetimli serbestlik hakkı tanıyabilir.

    Bu saatten sonra hakkındaki delilleri karartamayacağına, cumhurbaşkanı adayı olarak yurtdışına kaçmayacağına göre bunun hiçbir mahzuru yoktur.

    FETÖ'cü damat taifesine tanınan bu hakkın, bir cumhurbaşkanı adayına tanınmaması haksızlıktır."

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    Etiketler:
    erken seçim, FETÖ, HDP, Selahattin Demirtaş, Fatih Altaylı, Türkiye
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