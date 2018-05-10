DHA'nın aktardığına göre olay dün Karaman'da Tahsin Ünal mahallesi Atatürk Parkı yakınında meydana geldi. Çevredekiler zabıta ekiplerini arayıp, elinde dini kitap ve anahtar bulunan kişinin satış bahanesiyle dilencilik yaptığı ihbarında bulundu.
Bu sırada diğer zabıta memuru çevredekilere, ''Vatandaş, gelin vurun. Bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor'' dedi. Bunun üzerine çevrede toplanan kalabalık, tekme ve yumruklarla dilenci olduğu ileri sürülen kişiye saldırdı.
Diğer zabıta memuru ise dilenciyi, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı.
Zabıta 'vurun' dedi, kalabalık linç etmeye kalktı https://t.co/kWKHHzKt7g pic.twitter.com/aM2FwxlBvh— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 10, 2018
Ardından dilenci olduğu ileri sürülen kişi, zabıta aracına bindirilip Karaman Belediyesi'ne götürüldü. İsmi açıklanmayan kişinin, hakkında Kabahatler Kanunu'na göre 124 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.
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