Erdoğan ve İnce'den çay eşliğinde Rize diyaloğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasındaki görüşmede Rize ile ilgili bir diyalog geçtiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce dün akşam 40 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

© AA / Cem Öksüz İnce ve Erdoğan görüşmesi sona erdi: Başarılar diledik, sohbet ettik

Habertürk televizyonundan Sibel Erdem'in verdiği bilgiye İnce, Erdoğan'a anne tarafından Rizeli olduğunu söyledi. Rizeli olan Erdoğan da, İnce'ye, Rize'de yaşayan tanıdık ve akrabaları olup olmadığını sordu. İnce, Erdoğan'a tanıdıklarını söyledi. Bu konuşmanın sonunda Erdoğan ile İnce'nin, Rize'de ortak tanıdıkları olduğu ortaya çıktı. İki Rizelinin görüşmesi çay eşliğinde gerçekleşti.

Muharrem İnce, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı ziyaret ettiğini, durumunun gayet iyi olduğunu söyledi. Erdoğan da, Baykal'a şifa dilediğini belirtti.

Erdoğan ile İnce arasında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci de konuşuldu. Erdoğan'ın, İnce'ye, "Farklı aday tarifleri yapılıyordu, ama siz aday oldunuz" dediği öğrenildi.