100 bin imzaya ulaşamayan Adalet Partisi Başkanı Öz: Tayyip size müstahak

Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için 100 bin imza barajını aşamayan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "Demek ki bu millet kaliteli cumhurbaşkanı istemiyor. Tayyip size müstahak" dedi.

24 Haziran seçimlerinde Adalet Partisi, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi'nden ortak adayı gösterilen AP Genel Başkanı Vecdet Öz, dün tamamlanan imza toplama sürecinde 100 bin imzaya erişemedi.

Gazete DuvaR'ın aktardığına göre Öz, 3 bin 30 imzaya ulaşabildi.

Konuyla ilgili tepkisini sosyal medya hesabı Twitter'dan dile getiren Öz, "Olmadı, 100.000 imzayı toplayamadık. Demek ki bu millet kaliteli cumhurbaşkanı istemiyor. Tayyip size müstahak. İnşallah yüzde 70'le seçilir AKP" ifadelerini kullandı.

Olmadı, 100.000 imzayı toplayamadık. Demek ki bu millet kaliteli cumhurbaşkanı istemiyor. Tayyip size müstahak. İnşallah %70'le seçilir AKP. — Vecdet Öz (@cbvecdetoz) May 9, 2018

Öz, "Cumhurbaşkanı olursam, Beştepe'deki kaçak sarayı dev bir steakhouse yapacağıma söz veriyorum. Dünyanın en büyük gurme restoranı olacak" demişti.

Cumhurbaşkanı olursam, Beştepe'deki kaçak sarayı dev bir steakhouse yapacağıma söz veriyorum. Dünyanın en büyük gurme restoranı olacak. #VecdetÖz pic.twitter.com/JJ1ybRipv2 — Vecdet Öz (@cbvecdetoz) May 8, 2018

Öz ayrıca cumhurbaşkanı seçildiği gün, 80 milyon vatandaşa 10 günlük, her şey dahil tatil paketi vermeyi vaat etmişti.

Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için 5 günde 2.505 imza toplayan Öz, Gazete DuvaR'dan Nergis Demirkaya'ya verdiği söyleşide, 1 günde 100 bin imza verilebildiğini belirterek, "Umutluyum. Destek verilirse biz de bu demokratik mücadelede yerimizi alırız. Akşama kadar herkesten imza bekliyoruz" ifadesini kullanmıştı.