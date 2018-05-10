Ekonomi bürokratları ikinci kez bir arada: Zirve değil rutin toplantı

Dünkü Beştepe zirvesinin ardından ekonomi bürokratları bugün yeniden bir araya geliyor. Geniş katılımla gerçekleştirilecek önceden planlı toplantıda son ekonomik göstergeler değerlendirilecek.

Bloomberg News'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın da yer aldığı ekonomi bürokratları toplantısı bugün yapılacak.

Buna göre toplantıya TCMB, SPK, BDDK Başkanları ve Hazine Müsteşarı katılacak.

Kaynakların Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada, bugün gerçekleştirilecek ekonomi bürokratları toplantısının rutin bir toplantı olduğu belirtildi.

Geniş katılımla gerçekleştirilecek önceden planlı toplantıda, son ekonomik göstergeler değerlendirilecek.