AK Parti'yi işgal davasında 15 müebbete onama

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın işgal girişimine katıldıkları gerekçesiyle İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandıkları davada 15 sanığın haklarında verilen hapis cezalarına ilişkin istinaf başvurularını karara bağladı.
Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı aktarılan kararda, bu nedenle sanıkların istinaf başvurularının esastan reddine hükmedildiği bildirildi.
Ceza dairesinin kararında, sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına karar verildiği kaydedildi.
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