Bozdağ: Demokrasi tarihimizin en kara lekesini CHP'nin siciline sürdünüz

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 15 milletvekilinin İYİ Parti'den CHP'ye dönmesine, "Kara lekeyi çıkarmanız mümkün değil" sözleriyle tepki gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Hayırlı uğurlu olsun, doğrusu budur" ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan ve ardından partilirine dönen CHP'li 15 vekille ilgili açıklama yaptı.

"Demokrasi tarihimizin en kara lekesini bu milletvekillerinin alnına, CHP'nin siciline sürdünüz" diyen Bozdağ, "Öyle bir kara leke sürdünüz ki bunların alnını öperek o kara lekeyi çıkarmanız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesine ilişkin, "Hayırlı uğurlu olsun, doğrusu budur. Türkiye böylece siyaseten, böyle Ali Cengiz oyunlarından birisiyle karşılaştığı bir sayfayı da kapatmış oldu" dedi.

CHP'li 15 vekil 22 Nisan'da istifa ederek İYİ Parti'ye katılmıştı. Böylece, parlamentoda 5 milletvekili bulunan İYİ Parti'nin vekil sayısı 20'ye çıkarken, parti de TBMM'de grup kurmuş, İYİ Parti'nin 24 Haziran seçimlerine katılması için engel kalmamıştı.