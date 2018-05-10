MHP'nin seçim sloganı belirlendi

MHP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sürecinde kullanacağı sloganları belirledi.
Seçim sürecinde kullanılacak sloganlar 'Cumhur İttifakı Millet Aklı' çerçevesinde şekillendi. Bu süreçte 'Cumhur İttifakı Millet Aklı Geleceğin Teminatı', 'Cumhur İttifakı Millet Aklı Milli Bekanın Teminatı', 'Cumhur İttifakı Millet Aklı Mutlu Kadın Huzurlu Türkiye'nin Teminatı' ve 'Cumhur İttifakı Millet Aklı Bin Yıllık Kardeşliğin Teminatı' sloganları kullanılacak.
Sloganlar ayrıca billboard ve afişlerde de yer alacak. Partinin seçim otobüsleri de Genel Başkan Bahçeli'nin fotoğrafı ve 'Cumhur İttifakı Millet Aklı' sloganıyla giydirildi.
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