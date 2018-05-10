İnce'den Kürt sorununa '3B formülü': Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz

Hakkari mitinginde konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kürt sorununu '3B formülü' ile çözeceklerini söyledi: "Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz." Mal varlığına ilişkin belgeleri dağıtan İnce, "5 yıl sonra bir daha dağıtacağım. 5 yılda neyim artmış neyim azalmış? Siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim" ifadesini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdikleri görüşmede kendisine bugünkü Hakkari mitingini kastederek, "Orada Türk bayrakları olacak mı" diye sorduğunu söyledi.

Ardından alandaki Türk bayraklarını gösteren İnce, kameralara seslendi: "Ben de dedim ki, tabii olacak. Kameralar göstersin de, Sayın Erdoğan görsün."

Konuşmasında Kürt sorununa da değinen İnce, "Bu sorunları nasıl çözeceğiz? ‘3 B' ile çözeceğiz. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Sokaklarda, meydanlarda barışacağız. Gönül köprüleri kuracağız" dedi.

​İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

'EMEKLİLİK GÜNLERİ GELMİŞ BİRİNİ YUHALAMAYIN, GÜZEL GÖNDERİN'

'ERDOĞAN 'HAKKARİDE TÜRK BAYRAĞI OLACAK MI' DİYE SORDU'

© AA / Cem Öksüz İnce ve Erdoğan görüşmesi sona erdi: Başarılar diledik, sohbet ettik

'AÇIK YÜREKLİLİKLE DİYECEĞİZ, KÜRT SORUNU NEDİR?'

'BARIŞACAĞIZ, BÜYÜYECEĞİZ, BÖLÜŞECEĞİZ'

© Fotoğraf : CHP İnce: Cumhurbaşkanı adayınız olarak 51 günlük seferberlik ilan ediyorum

'SİZ ZENGİNLEŞMEDEN BEN ZENGİNLEŞMEYECEĞİM'

Mitingde gazetecilere listesini verdi: İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mal varlığıhttps://t.co/qWhacTORU4 pic.twitter.com/1N6xou8bPP — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 10, 2018

​Listeye göre İnce ve eşinin, 300 bin değerinde 2 konut, 1 mesken, 1 villa ile 100 bin Türk Lirası, 20 bin ABD doları, 30 bin euro nakdi bulunuyor.

'BAŞÖRTÜNÜZÜ ÇIKARIR DİYORLAR, YALAN'

Muharrem İnce sizin başörtünüzü çıkarır diyorlar. Bu yalan. İster evinde, ister sokakta, ister devlette tak, bunun geri dönüşü yoktur. Bunları bir korku sardı. İnce hastalık korkusu. Buradan çıkışı yok, bunu çok net görüyor bunlar da. Şimdi hep birlikte onun emeklilik dönemini hazırlayacağız.

'CUMHURBAŞKANI ADAYI TUTUKLU OLMAZ KARDEŞİM'