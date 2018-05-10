İnce'den Kürt sorununa '3B formülü': Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz

Ardından alandaki Türk bayraklarını gösteren İnce, kameralara seslendi: "Ben de dedim ki, tabii olacak. Kameralar göstersin de, Sayın Erdoğan görsün."
Konuşmasında Kürt sorununa da değinen İnce, "Bu sorunları nasıl çözeceğiz? ‘3 B' ile çözeceğiz. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Sokaklarda, meydanlarda barışacağız. Gönül köprüleri kuracağız" dedi.
Hakkari’deyiz… #TekDavamTürkiye https://t.co/6swtRMrYor— Muharrem İNCE (@vekilince) May 10, 2018
İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
'EMEKLİLİK GÜNLERİ GELMİŞ BİRİNİ YUHALAMAYIN, GÜZEL GÖNDERİN'
- Türkiye'nin barışa, kardeşliğe, demokrasiye, özgürlüğe ihtiyacı var. Bunu gerçekleştireceğiz. Sayın Temel Karamollaoğlu'na gittim dedim ki 'Sayın adayımız başarılar diliyorum'. Oradan Sayın Akşener'e gittim, 'rakiplerime başarılar diliyorum' dedim. Dün hapishanede Sayın Demirtaş'a gittim dedim ki; 'Selahattin başkan sana da başarılar diliyorum.' Akşam Sayın Erdoğan'a gittim. Emeklilik günleri gelmiş birini yuhalamayın, güzel gönderin. Sayın Erdoğan'a da başarılar diledim. Sayın Perinçek'i henüz ziyaret edemedim, onu da ziyaret edeceğim. 81 milyonla barışmak istiyorum.© AA / Cihan Demirci
'ERDOĞAN 'HAKKARİDE TÜRK BAYRAĞI OLACAK MI' DİYE SORDU'
'AÇIK YÜREKLİLİKLE DİYECEĞİZ, KÜRT SORUNU NEDİR?'
- Sorunumuz Kürt sorunu. Açık yüreklilikle diyeceğiz. Kürt sorunu nedir? Bir siyasal ekonomik kültürel sorundur. Asıl Kürt sorunu bir ahlak sorunudur. Politikacı Diyarbakır'a gelir burada güzel laflar eder. Sonra geçer başka yere bunları unutur, bambaşka adam olmuş. Burada yapacağım konuşmayı Rize'de yapamazsam bu siyaseti yapmam ben. Ne Edirnelilere, ne size yalan söyleyeceğim. Bazen siz kızacaksınız bana, bazen Edirneliler kızacak, bazen Diyarbakırlılar kızacak. Biz doğruyu bulacağız.© AA / Yunus Ozan SÖYLER
'BARIŞACAĞIZ, BÜYÜYECEĞİZ, BÖLÜŞECEĞİZ'
'SİZ ZENGİNLEŞMEDEN BEN ZENGİNLEŞMEYECEĞİM'
Mitingde gazetecilere listesini verdi: İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mal varlığıhttps://t.co/qWhacTORU4 pic.twitter.com/1N6xou8bPP— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 10, 2018
Listeye göre İnce ve eşinin, 300 bin değerinde 2 konut, 1 mesken, 1 villa ile 100 bin Türk Lirası, 20 bin ABD doları, 30 bin euro nakdi bulunuyor.
'BAŞÖRTÜNÜZÜ ÇIKARIR DİYORLAR, YALAN'
- Muharrem İnce sizin başörtünüzü çıkarır diyorlar. Bu yalan. İster evinde, ister sokakta, ister devlette tak, bunun geri dönüşü yoktur. Bunları bir korku sardı. İnce hastalık korkusu. Buradan çıkışı yok, bunu çok net görüyor bunlar da. Şimdi hep birlikte onun emeklilik dönemini hazırlayacağız.
'CUMHURBAŞKANI ADAYI TUTUKLU OLMAZ KARDEŞİM'
- Benim derdim Türkiye, beraber, mutlu, özgür yaşamak. Bunu başaracağız. 15 yaşında Yalovalı bir çocuk olarak beni etkileyen Diyarbakırlı Ahmed Arif'in dediği gibi: Haberin var mı taş duvar / Demir kapı, kör pencere / Yastığım, ranzam, zincirim / Uğrunda ölümlere gidip geldiğim / Zulamdaki mahzun resim / Görüşmecim yeşil soğan göndermiş / Karanfil kokuyor cigaram / Dağlarına bahar gelmiş memleketimin.
- Derdim bu. Hep birlikte memleketimizin dağlarına bahar getireceğiz. İnsanlarımızın yüzleri gülecek, gençlerimize iş bulacağız, memurlarımız sürünmeyecek, belediyeden işçilerimiz çıkarılmayacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)