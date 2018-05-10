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    Muharrem İnce

    İnce'den Kürt sorununa '3B formülü': Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Hakkari mitinginde konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kürt sorununu '3B formülü' ile çözeceklerini söyledi: "Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz." Mal varlığına ilişkin belgeleri dağıtan İnce, "5 yıl sonra bir daha dağıtacağım. 5 yılda neyim artmış neyim azalmış? Siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim" ifadesini kullandı.

    AK Parti Genel Merkezi'ndeki Erdoğan-İnce görüşmesinden.
    © AA /
    Erdoğan ve İnce'den çay eşliğinde Rize diyaloğu
    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdikleri görüşmede kendisine bugünkü Hakkari mitingini kastederek, "Orada Türk bayrakları olacak mı" diye sorduğunu söyledi.

    Ardından alandaki Türk bayraklarını gösteren İnce, kameralara seslendi: "Ben de dedim ki, tabii olacak. Kameralar göstersin de, Sayın Erdoğan görsün."

    Konuşmasında Kürt sorununa da değinen İnce, "Bu sorunları nasıl çözeceğiz? ‘3 B' ile çözeceğiz. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Sokaklarda, meydanlarda barışacağız. Gönül köprüleri kuracağız" dedi.

    ​İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

    'EMEKLİLİK GÜNLERİ GELMİŞ BİRİNİ YUHALAMAYIN, GÜZEL GÖNDERİN'

    • Muharrem İnce
      © AA / Cihan Demirci
      İnce'den Erdoğan'a: 16 yıldır iktidardasın, manifesto yayınlayamazsın
      Türkiye'nin barışa, kardeşliğe, demokrasiye, özgürlüğe ihtiyacı var. Bunu gerçekleştireceğiz. Sayın Temel Karamollaoğlu'na gittim dedim ki 'Sayın adayımız başarılar diliyorum'. Oradan Sayın Akşener'e gittim, 'rakiplerime başarılar diliyorum' dedim. Dün hapishanede Sayın Demirtaş'a gittim dedim ki; 'Selahattin başkan sana da başarılar diliyorum.' Akşam Sayın Erdoğan'a gittim. Emeklilik günleri gelmiş birini yuhalamayın, güzel gönderin. Sayın Erdoğan'a da başarılar diledim. Sayın Perinçek'i henüz ziyaret edemedim, onu da ziyaret edeceğim. 81 milyonla barışmak istiyorum.

    'ERDOĞAN 'HAKKARİDE TÜRK BAYRAĞI OLACAK MI' DİYE SORDU'

    • Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce
      © AA / Cem Öksüz
      İnce ve Erdoğan görüşmesi sona erdi: Başarılar diledik, sohbet ettik
      Taziyeleri çok önemsiyorsunuz siz. Bir şeyi daha fark ettim yolda gelirken, ben el salladığımda karşılık vermeyen hiç kimse olmadı. Sayın Erdoğan ile akşam memleketin sorunlarını konuştuk. Bana sorduğu bir soruyu açıklamam lazım. Bana dedi ki kinayeli şekilde, 'Yarın Hakkari'ye gittiğinde orada Türk bayrağı olacak mı?' Ben de 'tabii ki olacak' dedim. Olayları doğru tespit edelim. Tek olan şeyler bir grubun olamaz hepimizin olur. Bayrak tektir.

    'AÇIK YÜREKLİLİKLE DİYECEĞİZ, KÜRT SORUNU NEDİR?'

    • CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova’da miting düzenledi.
      © AA / Yunus Ozan SÖYLER
      İnce'nin programı: Demirtaş'ı ziyaret sonrası Hakkari'de miting
      Sorunumuz Kürt sorunu. Açık yüreklilikle diyeceğiz. Kürt sorunu nedir? Bir siyasal ekonomik kültürel sorundur. Asıl Kürt sorunu bir ahlak sorunudur. Politikacı Diyarbakır'a gelir burada güzel laflar eder. Sonra geçer başka yere bunları unutur, bambaşka adam olmuş. Burada yapacağım konuşmayı Rize'de yapamazsam bu siyaseti yapmam ben. Ne Edirnelilere, ne size yalan söyleyeceğim. Bazen siz kızacaksınız bana, bazen Edirneliler kızacak, bazen Diyarbakırlılar kızacak. Biz doğruyu bulacağız.

    'BARIŞACAĞIZ, BÜYÜYECEĞİZ, BÖLÜŞECEĞİZ'

    • Muharrem İnce
      © Fotoğraf : CHP
      İnce: Cumhurbaşkanı adayınız olarak 51 günlük seferberlik ilan ediyorum
      Bu sorunları nasıl çözeceğiz? '3B' ile çözeceğiz. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Sokaklarda, meydanlarda barışacağız. Gönül köprüleri kuracağız. Ekonomimiz büyüyecek. Ekonomimiz geliştikçe, mahkemelerimiz bağımsız oldukça dış yatırımcı, yabancı sermaye gelecek. Türkiye uygar bir ülke, orada hukukun üstünlüğü vardır. Buna inanacak, ekonomimiz büyüyecek. Ekonomimiz büyüyünce gelirimiz artacak; bunu da hakkaniyetli biçimde bölüşeceğiz. Hakkari da bundan payını alacak. Hakkari'de liseye giden Berfin kızımız, Siyasal Bilgiler Üniversitesi'ne gidip Yalova'ya vali olmanın hayalini kuracak.

    'SİZ ZENGİNLEŞMEDEN BEN ZENGİNLEŞMEYECEĞİM'

    • Muharrem İnce
      © Fotoğraf : DHA
      İnce’den Erdoğan’a: Gariban olmak, şaibeli para sahibi olmaktan iyidir
      Bir tane çocuğum var, eşim öğretmen, evim kira değil. Ben Türkiye'nin en ucundan Muharrem İnce'nin mal beyanını paylaşıyorum. Bunu YSK'ya verdik, olmaz öyle gizli. YSK'daki hakim bilecek de Hakkari'deki esnaf kardeşim niye bilmesin? 5 yıl sonra bir daha dağıtacağım. 5 yılda neyim artmış neyim azalmış? Size söz veriyorum siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim.

    ​Listeye göre İnce ve eşinin, 300 bin değerinde 2 konut, 1 mesken, 1 villa ile 100 bin Türk Lirası, 20 bin ABD doları, 30 bin euro nakdi bulunuyor.

    'BAŞÖRTÜNÜZÜ ÇIKARIR DİYORLAR, YALAN'

    • Muharrem İnce sizin başörtünüzü çıkarır diyorlar. Bu yalan. İster evinde, ister sokakta, ister devlette tak, bunun geri dönüşü yoktur. Bunları bir korku sardı. İnce hastalık korkusu. Buradan çıkışı yok, bunu çok net görüyor bunlar da. Şimdi hep birlikte onun emeklilik dönemini hazırlayacağız.

    'CUMHURBAŞKANI ADAYI TUTUKLU OLMAZ KARDEŞİM'

    • Selahattin Demirtaş
      © Fotoğraf : HDP
      İnce, Demirtaş'ın teklifini aktardı: Bütün adaylar sırayla bir hafta hapiste yatsın, adil olsun
      Burada bir güreş var. Birinin eli bağlıyken güreş olur mu? Ahmet Türk, tutukluyken milletvekili adayı oldu ve serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı adayı tutuklu olmaz kardeşim. Gelsin yarışsın. Ben onun partisine oy verecek değilim. Ama adaletsizlik, istemem. Erdoğan yasaklıydı. Erdoğan milletvekili olsun diye 8 kez oy verdim. Temel Bey bir yerde gezecek, Meral Hanım bir yerde gezecek, Selahattin Bey bir yerde gezecek. Bu taraf tutuma değildir. Bu insanlıktır, vicdandır, adalettir.
    • Benim derdim Türkiye, beraber, mutlu, özgür yaşamak. Bunu başaracağız. 15 yaşında Yalovalı bir çocuk olarak beni etkileyen Diyarbakırlı Ahmed Arif'in dediği gibi: Haberin var mı taş duvar / Demir kapı, kör pencere / Yastığım, ranzam, zincirim / Uğrunda ölümlere gidip geldiğim / Zulamdaki mahzun resim / Görüşmecim yeşil soğan göndermiş / Karanfil kokuyor cigaram / Dağlarına bahar gelmiş memleketimin.
    • Derdim bu. Hep birlikte memleketimizin dağlarına bahar getireceğiz. İnsanlarımızın yüzleri gülecek, gençlerimize iş bulacağız, memurlarımız sürünmeyecek, belediyeden işçilerimiz çıkarılmayacak.

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    Etiketler:
    mal varlığı, Kürt sorunu, YSK, CHP, Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş, Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari
    Topluluk kurallarıTartışma
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