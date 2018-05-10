CNN Türk'te 'format değişikliği': İsmail Saymaz artık 'Gece Görüşü'nde yer almayacak

Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın moderatörlüğünde gazeteciler Abdulkadir Selvi, Nevzat Çiçek, Gürkan Hacır ve İsmail Saymaz'ın yorumlarıyla yer aldığı program, her perşembe saat 21.00'de yayınlanıyor.
‘Format değiştiren' programın seçime kadar ‘Gece Görüşü Seçim Özel' adıyla yayınlanacağı öğrenildi. Diken'in CNN Türk kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Saymaz bundan böyle programda yer almayacak.
Programın bir diğer yorumcusu Nevzat Çiçek'in de bundan sonra programda yer almayacağına dair iddia henüz doğrulanabilmiş değil.
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