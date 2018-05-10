CNN Türk'te 'format değişikliği': İsmail Saymaz artık 'Gece Görüşü'nde yer almayacak

Kısa bir süre önce Demirören Holding’e satılan CNN Türk’te yayınlanan ‘Gece Görüşü’ programının daimi katılımcısı gazeteci İsmail Saymaz'ın, ‘format değişikliği’ nedeniyle artık programda yer almayacağı öğrenildi. Programın diğer sunucusu Nevzat Çiçek'in de programdan çıkarıldığı iddia ediliyor.

© REUTERS / Umit Bektas CNN Türk Ankara Temsilcisi Hakan Çelik görevden alındı

CNN Türk'te yayınlanan ‘Gece Görüşü' programının daimi katılımcısı Saymaz, ‘format değişikliği' nedeniyle programda yer almayacak.

Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın moderatörlüğünde gazeteciler Abdulkadir Selvi, Nevzat Çiçek, Gürkan Hacır ve İsmail Saymaz'ın yorumlarıyla yer aldığı program, her perşembe saat 21.00'de yayınlanıyor.

‘Format değiştiren' programın seçime kadar ‘Gece Görüşü Seçim Özel' adıyla yayınlanacağı öğrenildi. Diken'in CNN Türk kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Saymaz bundan böyle programda yer almayacak.

Programın bir diğer yorumcusu Nevzat Çiçek'in de bundan sonra programda yer almayacağına dair iddia henüz doğrulanabilmiş değil.