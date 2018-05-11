Gülsüm Elvan duruşmada fenalaştı: Pazar günü anneler günü, hepinizin vicdanı sızlasın

İstanbul Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan babası Sami Elvan ve avukatları katılırken, tutuksuz sanık polis F.D Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Van'dan duruşmaya katıldı.

Dosyaya gelen evraklar arasında Jandarma Kriminal tarafından hazırlanan ve görüntülerdeki kişinin yüzde 75 oranında muhtemel sanık F.D olduğunu kanaatine varıldığı yönündeki raporunda geldiği belirtildi.

'BERKİN'İN ÜZERİNDEN ÇIKAN EMANETLERDEN DÖRT TORPİL ALDIM'

Duruşmada ilk olarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devlet memur Cahit Turhan tanık olarak dinlenildi. Turhan, Berkin Elvan'ı görmediğini belirterek “Berkin'in üzerinden çıkan emanetlerin içinden dört torpil aldım ve ilgili memura teslim ettim. Tutanağı da imzaladım. İmzalar bana ait” dedi.

Duruşmada olay sırasında görevli amir olduğu öne sürülen dönemin komiseri K.E.H. de tanık olarak dinlendi. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alınan K.E.H görevli olduğu bölgenin olayın yaşandığı yerin iki yan sokağı olduğunu söyledi. Hiçbir gazcıya talimat vermediğini söyleyen K.E.H., “Hatırlamıyorum. Karışık gruplardan geldik. Orada olaya dair bir şey konuşmadık. Görüntülere daha sonra geliyorum. Seslerden sonra geliyorum” dedi.

'BENİM ÇOCUĞUMUN SUÇU YOKTU'

Diğer dinlenen tanıklar ise görüntülerin açık ve net olmadığı için görüntülerdeki kişileri teşhis edemediklerini söyledi. Tanıklar ayrıca üzerinden çok süre geçtiği için olayı tam olarak hatırlamadıklarını da söylediler. Duruşmaya ara verildiği sırada anne Gülsüm Elvan, sinir krizi geçirdi. “Neden ateş ettiniz? Pazar günü anneler günü hepinizin vicdanı sızlasın. Benim çocuğumun suçu yoktu” diyerek bağırdı.

Yirmi tanığın dinlenmesinin ardından söz alan Elvan ailesinin avukatları sanık F.D'nin tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme, sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edilmesi kararını vererek duruşmayı erteledi.