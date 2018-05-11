Gülsüm Elvan duruşmada fenalaştı: Pazar günü anneler günü, hepinizin vicdanı sızlasın

'BERKİN'İN ÜZERİNDEN ÇIKAN EMANETLERDEN DÖRT TORPİL ALDIM'
Duruşmada ilk olarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devlet memur Cahit Turhan tanık olarak dinlenildi. Turhan, Berkin Elvan'ı görmediğini belirterek “Berkin'in üzerinden çıkan emanetlerin içinden dört torpil aldım ve ilgili memura teslim ettim. Tutanağı da imzaladım. İmzalar bana ait” dedi.
Duruşmada olay sırasında görevli amir olduğu öne sürülen dönemin komiseri K.E.H. de tanık olarak dinlendi. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alınan K.E.H görevli olduğu bölgenin olayın yaşandığı yerin iki yan sokağı olduğunu söyledi. Hiçbir gazcıya talimat vermediğini söyleyen K.E.H., “Hatırlamıyorum. Karışık gruplardan geldik. Orada olaya dair bir şey konuşmadık. Görüntülere daha sonra geliyorum. Seslerden sonra geliyorum” dedi.
'BENİM ÇOCUĞUMUN SUÇU YOKTU'
Yirmi tanığın dinlenmesinin ardından söz alan Elvan ailesinin avukatları sanık F.D'nin tutuklanmasını talep etti.
Mahkeme, sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edilmesi kararını vererek duruşmayı erteledi.
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