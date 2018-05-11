AK Parti'nin seçim sonrası planı: 15 bakan, 5 cumhurbaşkanı yardımcısı

AK Parti'nin 24 Haziran'daki seçimlerini kazanacağını düşünerek hazırladığı planda bakan sayısı 15'e indiriliyor, cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı da 5 olarak belirleniyor. Plana göre bazı bakanlıklar bölünecek.

AK Parti, planlarını 24 Haziran'daki seçimi kazanacağını düşünerek hazırlıyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre, seçimlerin hemen ardından kabine kurulması gerektiği için bakanlıkların sayısı ve görevleri konusunda acele ediliyor. Bu konuda daha önce kamuda üst düzey yönetici ve müsteşar olarak görev yapmış ve emekliye ayrılmış geniş bir eski bürokrat kitlesiyle toplantı yapıldı. Tüm bakanlıkları iyi bilen bu ekibe, hangi kurumların hangi bakanlıkta olmasının sistemi daha iyi işleteceği soruldu. Bu çalışmadan sonra hazırlanan rapor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı toplantılarda değerlendirildi.

ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Bakanlıkların sayısı ve görevleriyle ilgili çalışma yapan kurmay ekip, üç önemli konuyu ele alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bölünerek sadece Şehircilik Bakanlığı veya Yerel Yönetimler Bakanlığı kurulması tartışılıyor. Bu bakanlığın, İçişleri Bakanlığı’nda olan özellikle imar denetimlerine ilişkin birimleri de bünyesine alması planlanıyor. Çevrenin ise Orman Bakanlığı ile ilişkilendirilmesi düşünülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ikiye bölünerek Kültür Bakanlığı’nın Milli Eğitim Bakanlığı ile birleştirilmesi, Turizm Bakanlığı’nın tamamen bağımsız yapılanarak, ekonomi bakanlıkları içinde değerlendirilmesi ele alınıyor. Ekonomi bakanlıklarının parçalı yapısının sorun yarattığı, ekonomiden sorumlu bakan sayısının azaltılmasının doğru olacağı değerlendiriliyor.

Tartışılan başka bir konuyu ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın çalışmaları arasına gençliğin de alınması. Sporun bağımsız bakanlık yapılması, sosyal politikaların da Çalışma Bakanlığı’na aktarılması ele alınıyor. Ancak bu konularda kararın son toplantıda alınacağı belirtiliyor.

Bakanlık sayılarının 15 olarak planlandığı, birleşmelere bağlı olarak bu sayının 2 artabileceği ifade ediliyor. Bu bakanlıkların tamamının icracı bakanlık olarak tanımlanacağı, cumhurbaşkanı yardımcılarının da dahil edilmesiyle toplam bakan sayısının 20 civarında olacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı yardımcılarının işlevinin de daha çok başbakan yardımcılığında olduğu gibi yapılandırılacağı kaydediliyor.