Akar, Akın Öztürk'ün telefonlarına cevap vermemiş

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin askeri kanat sorumlusu olduğu iddia edilen eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk’ün kendisi ya da emir subayı tarafından kullanıldığı anlaşılan cep telefonuna ait gelen-giden aramaları liste olarak dosya konuldu.

YAŞAR GÜLER'DEN CEVAP YOK

Öztürk’ün, darbe girişiminin başladığı saatlerde saat 22.57’de dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler’i aradığı, telefonuna cevap verilmediği görülüyor. Öztürk, aynı gün saat 23.19’da dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile 22 saniye süren bir görüşme yapıyor.

Öztürk, 15 Temmuz günü saat 23.53’te darbenin harekât merkezi Akıncı Hava Üssü’nün o dönemki komutanı Hakan Evrim ile 20 saniye görüşüyor.

AKAR CEVAP VERMEDİ

14-15 Temmuz günlerinde Akar ile bir telefon görüşmesi olmayan Akın Öztürk’ün, 16 Temmuz’da darbe girişiminin başarısız olduğu anlaşıldıktan sonra saat 18.11, 18.32, 19.19’da Akar’ı 3 kez aradığı, ancak telefonun açılmadığı anlaşılıyor.

İncelemelerde Sanık Okan Kocakurt’un darbe girişiminden sonra Yunanistan’a kaçan Süleyman Özkaynakçı ile e-mail yazışmaları ve Cumhurbaşkanı’na suikast sanığı Ali Aktürk ile SMS yazışmaları da saptandı.