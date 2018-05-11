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    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak - Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu - Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal - Genelkurmay ikinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler

    Akar, Akın Öztürk'ün telefonlarına cevap vermemiş

    © AA / Aytaç Ünal
    Türkiye
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    Konu:
    Darbe girişimi sonrası Türkiye (458)
    0 01

    15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'nın işgaline ilişkin davada, sanıklarda elde edilen dijital materyallerin incelemesine ilişkin raporlar ortaya çıktı.

    Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin askeri kanat sorumlusu olduğu iddia edilen eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk’ün kendisi ya da emir subayı tarafından kullanıldığı anlaşılan cep telefonuna ait gelen-giden aramaları liste olarak dosya konuldu. 

    YAŞAR GÜLER'DEN CEVAP YOK

    Akın Öztürk
    © AA / Murat Kula
    Akın Öztürk'ün Hulusi Akar'a yazdığı mektup ortaya çıktı: Şahidimsiniz
    Öztürk’ün, darbe girişiminin başladığı saatlerde saat 22.57’de dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler’i aradığı, telefonuna cevap verilmediği görülüyor. Öztürk, aynı gün saat 23.19’da dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile 22 saniye süren bir görüşme yapıyor.

    Öztürk, 15 Temmuz günü saat 23.53’te darbenin harekât merkezi Akıncı Hava Üssü’nün o dönemki komutanı Hakan Evrim ile 20 saniye görüşüyor. 

    AKAR CEVAP VERMEDİ

    14-15 Temmuz günlerinde Akar ile bir telefon görüşmesi olmayan Akın Öztürk’ün, 16 Temmuz’da darbe girişiminin başarısız olduğu anlaşıldıktan sonra saat 18.11, 18.32, 19.19’da Akar’ı 3 kez aradığı, ancak telefonun açılmadığı anlaşılıyor. 

    İncelemelerde Sanık Okan Kocakurt’un darbe girişiminden sonra Yunanistan’a kaçan Süleyman Özkaynakçı ile e-mail yazışmaları ve Cumhurbaşkanı’na suikast sanığı Ali Aktürk ile SMS yazışmaları da saptandı. 

    Konu:
    Darbe girişimi sonrası Türkiye (458)

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    Etiketler:
    15 Temmuz darbe girişimi, Yaşar Güler, Salih Zeki Çolak, Hulusi Akar, Akın Öztürk, Türkiye
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