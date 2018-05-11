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    Selahattin Demirtaş

    İnce, Erdoğan'ın Demirtaş'a cevabını aktardı: Ben hapis sıramı savdım

    © Fotoğraf : HDP
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (302)
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    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'li rakibi Selahattin Demirtaş’ın “Bütün adaylar birer hafta sırayla yatsın, adil olsun” esprisini önceki gün görüştüğü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktardığını söyledi. İnce, Erdoğan’ın “Ben hapis sıramı savdım” diye cevap verdiğini söyledi.

    Selahattin Demirtaş
    © Fotoğraf : HDP
    İnce, Demirtaş'ın teklifini aktardı: Bütün adaylar sırayla bir hafta hapiste yatsın, adil olsun
    Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in aktardığına göre,  CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari’de gerçekleştirdiği mitingin ardından Yüksekova’ya geçerken bir grup gazeteciyle sohbet etti. 

    Erdoğan ile yaptığı görüşmeden bir detayı paylaşan İnce, “Selahattin Demirtaş, ‘Ben hapisteyim siz geziyorsunuz. Bütün adaylar birer hafta sırayla yatsın, adil olsun’ dedi. Ben de Sayın Erdoğan’a söyledim bunu. Erdoğan da ‘Ben hapis sıramı savdım’ dedi.

    İnce, görüşmedeki koltuk detayıyla ilgili olarak "Erdoğan ile görüşmemizde sosyal medyada olduğu gibi saygısız bir durum asla yoktu. Tam tersine kibar bir karşılamaydı” dedi.

    Muharrem İnce
    © Fotoğraf : DHA
    İnce'den Erdoğan'a: Akşener'in imzasıyla uğraşma, Demirtaş'ı hapiste tutma
    'BENİM CUMHURBAŞKANLIĞIMDA ERDOĞAN DA RAHAT EDECEK'

    “Ben kimseyi mutlu etmek için değil inandığım şeyleri yaparım. Yaptıklarımın doğru olduğuna inanıyorum” diyen İnce, “Erdoğan milletvekili olsun” diye oy verirken de doğruyu yaptığını, Demirtaş’ı ziyaret ederek de doğruyu yaptığını söyledi. Adil bir yarış olması gerektiğine dikkat çeken İnce, “Demokrasi, benim için araç değil. Hatta devletin imkanları olmadan herkes eşit şekilde yararlanmalı. Benim cumhurbaşkanlığımda Erdoğan da rahat edecek” diye konuştu. 

    Kazanacağına inandığını dile getiren İnce, “Müthiş bir coşku var. Bana partililerin söyledikleri 1977’deki Ecevit’in kampanyası gibi. O ruhu görüyorum” dedi.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (302)

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, HDP, AK Parti, CHP, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Türkiye
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